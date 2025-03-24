Актрису из сериала "Интерны" избили после премьеры спектакля в Москве

Все началось с того, что коллега по сцене усомнилась в ее профессионализме

24 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Алла Казакова / Фото: кадр из фильма "Глаза в глаза"

Актрису Аллу Казакову избили в московском электротеатре Станиславского после премьеры спектакля "Пик Ник, или Сказки Старого Ворона". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После премьеры к актрисе подошла жена режиссера Бориса Юхананова и начала упрекать ее в непрофессионализме и проблемах в спектакле. Спустя некоторое время словесный конфликт перерос в драку – женщина набросилась на актрису с кулаками.

"Она же набросилась на Казакову с кулаками", – пишет канал.

В результате Аллу Казакову госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Актриса успела принять участие в 16 проектах, например, в таких картинах, как "Интерны", "Подари мне жизнь", "Каменская", "Отражение", "Переведи ее через Майдан", "Глаза в глаза", "Время собирать камни".