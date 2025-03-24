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Актрису из сериала "Интерны" избили после премьеры спектакля в Москве

Все началось с того, что коллега по сцене усомнилась в ее профессионализме

24 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Алла Казакова / Фото: кадр из фильма "Глаза в глаза"
Алла Казакова / Фото: кадр из фильма "Глаза в глаза"

Актрису Аллу Казакову избили в московском электротеатре Станиславского после премьеры спектакля "Пик Ник, или Сказки Старого Ворона". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После премьеры к актрисе подошла жена режиссера Бориса Юхананова и начала упрекать ее в непрофессионализме и проблемах в спектакле. Спустя некоторое время словесный конфликт перерос в драку – женщина набросилась на актрису с кулаками.

"Она же набросилась на Казакову с кулаками", – пишет канал.

В результате Аллу Казакову госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Актриса успела принять участие в 16 проектах, например, в таких картинах, как "Интерны", "Подари мне жизнь", "Каменская", "Отражение", "Переведи ее через Майдан", "Глаза в глаза", "Время собирать камни".

Глеб Калюжный / Фото: кадр из фильма

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Комментарии 9

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.....

22:40:55 24-03-2025

Жестко хлещутся бабенки... Мозги стряхивают...

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Гость

23:02:52 24-03-2025

Очень похоже на ревность к мужу.

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Гость

00:03:20 25-03-2025

...и о новостях культуры.

  11 Нравится
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Гость

00:09:35 25-03-2025

Люди искусства, творческие, они такие 😁🤷

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Гость

02:31:13 25-03-2025

Советские дамы приличия знали -
Чуть что сразу в ход кулаки не пускали!
Буржуи сумели им "вправить мозги":
Дерутся красавицы, как мужики...

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Гость

05:03:09 25-03-2025

Покобатько?

  -1 Нравится
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Гость

07:52:20 25-03-2025

"... Пик Ник, или Сказки Старого Ворона..." - до чего мы дошли. Искусство в большом долгу ...

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Лука М

08:41:06 25-03-2025

Вчера у большого театра двое скрипачей избили шестерых боксеров. Что это упадок российского спорта или подъем российской культуры?

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Гость

09:29:28 25-03-2025

Хорошая новость , сегодня день работников культуры, "кто празднику рад, тот заранее пьян".

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