Актрису из сериала "Интерны" избили после премьеры спектакля в Москве
Все началось с того, что коллега по сцене усомнилась в ее профессионализме
24 марта 2025, 21:00, ИА Амител
Актрису Аллу Казакову избили в московском электротеатре Станиславского после премьеры спектакля "Пик Ник, или Сказки Старого Ворона". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
После премьеры к актрисе подошла жена режиссера Бориса Юхананова и начала упрекать ее в непрофессионализме и проблемах в спектакле. Спустя некоторое время словесный конфликт перерос в драку – женщина набросилась на актрису с кулаками.
"Она же набросилась на Казакову с кулаками", – пишет канал.
В результате Аллу Казакову госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Актриса успела принять участие в 16 проектах, например, в таких картинах, как "Интерны", "Подари мне жизнь", "Каменская", "Отражение", "Переведи ее через Майдан", "Глаза в глаза", "Время собирать камни".
22:40:55 24-03-2025
Жестко хлещутся бабенки... Мозги стряхивают...
23:02:52 24-03-2025
Очень похоже на ревность к мужу.
00:03:20 25-03-2025
...и о новостях культуры.
00:09:35 25-03-2025
Люди искусства, творческие, они такие 😁🤷
02:31:13 25-03-2025
Советские дамы приличия знали -
Чуть что сразу в ход кулаки не пускали!
Буржуи сумели им "вправить мозги":
Дерутся красавицы, как мужики...
05:03:09 25-03-2025
Покобатько?
07:52:20 25-03-2025
"... Пик Ник, или Сказки Старого Ворона..." - до чего мы дошли. Искусство в большом долгу ...
08:41:06 25-03-2025
Вчера у большого театра двое скрипачей избили шестерых боксеров. Что это упадок российского спорта или подъем российской культуры?
09:29:28 25-03-2025
Хорошая новость , сегодня день работников культуры, "кто празднику рад, тот заранее пьян".