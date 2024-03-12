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В Приморье самке ската надоело ждать самца и она самостоятельно принесла потомство

Появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов

12 марта 2024, 12:49, ИА Амител

Новорожденные скаты / Фото: vk.com/primorsky_aquarium
Новорожденные скаты / Фото: vk.com/primorsky_aquarium

В Приморском океанариуме, расположенном во Владивостоке, принесла потомство самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет без самца, сообщает учреждение на своей странице во "ВКонтакте".

"Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов", – сообщает океанариум.

Как уточняет РИА Новости, восемь лет назад с Тайваня в океанариум привезли четырех самок, которые жили одни. Потомство принесла одна самка, причем все детеныши – тоже самки.

Красные хвостоколы Hemitrygon akajei (надотряд скатов) вырастают до 60-80 сантиметров в диаметре. До таких размеров новорожденные скаты дорастут за 2-3 года.

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Комментарии 7

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Гость

13:26:34 12-03-2024

Лёгким бризом надуло?

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Гость

16:13:57 12-03-2024

Вот женщины, возьмите на заметку...!

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Стас

19:26:11 12-03-2024

Гость (16:13:57 12-03-2024) Вот женщины, возьмите на заметку...!... Партеногенез? вы слишком много смотрели фильм Юлиуша Махульского мой не молодой друг.

Переключите пожалуйста своё внимание со своей любимой красивой ручки, на красивую девушку.
А то своими холостыми выстрелами сойдете с ума.

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Гость

10:52:32 13-03-2024

Гость (16:13:57 12-03-2024) Вот женщины, возьмите на заметку...!... Ну, одна и взяла да даже и воспользовалась...

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Гость

16:20:43 12-03-2024

Самца камбалы проверьте.

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Гость

17:48:37 12-03-2024

Ну просто "новые Амазонки"!

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Гость

10:51:41 13-03-2024

В Средние века одной улыбки при упоминании партеногенеза было вполне достаточно, чтобы отправить человека на костёр... и да, получается, что один еврейский парнишка, пару тысяч лет назад это было, доживший лишь до 33 лет, был всё-таки девицей, ммм?

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