В Приморье воспитанник спецшколы порезал двух подростков и сбежал

Злоумышленника и его приятелей задержали

14 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанник спецшколы в Уссурийске порезал ножом двух подростков 15 и 16 лет, один из них получил ранение в живот. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городское УМВД.

После произошедшего подозреваемый сбежал с четырьмя приятелями. Их задержали в селе Васильевка.

Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также они оценят действия сотрудников спецшколы, рассказали в Следкоме по Приморскому краю

Ранее в Барнауле гражданин Узбекистана зарезал соотечественника.