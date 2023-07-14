В Приморье воспитанник спецшколы порезал двух подростков и сбежал
Злоумышленника и его приятелей задержали
14 июля 2023, 17:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Воспитанник спецшколы в Уссурийске порезал ножом двух подростков 15 и 16 лет, один из них получил ранение в живот. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городское УМВД.
После произошедшего подозреваемый сбежал с четырьмя приятелями. Их задержали в селе Васильевка.
Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также они оценят действия сотрудников спецшколы, рассказали в Следкоме по Приморскому краю
Ранее в Барнауле гражданин Узбекистана зарезал соотечественника.
17:55:12 15-07-2023
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