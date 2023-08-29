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В приморском селе разыскивают неуловимого медведя с бидоном на голове

Хищник, которого ищут, еще с прошлой недели бегает с емкостью

29 августа 2023, 12:14, ИА Амител

В Приморье полиция и специалисты охотнадзора разыскивают медведя с бидоном на голове, который уже несколько раз попал в камеру видеонаблюдения в селе Барабаш, сообщает ИА PrimaMedia.

"Хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира", - рассказала замдиректора заповедника "Земля леопарда" Мария Окулова.

Местные жители отмечают в соцсетях, что медведя с бидоном на голове заметили еще на прошлой неделе. На видео, где хищник бежит вдоль трассы, отметили, что это тот самый медведь, которого разыскивают и не могут найти.

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забавные истории дикие животные

Комментарии 2

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Гость

14:56:21 29-08-2023

ну!? кто первый ему зарядит в жбан!?

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Гость

16:13:16 29-08-2023

Гость (14:56:21 29-08-2023) ну!? кто первый ему зарядит в жбан!?... Само попробуй

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