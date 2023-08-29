В приморском селе разыскивают неуловимого медведя с бидоном на голове

Хищник, которого ищут, еще с прошлой недели бегает с емкостью

29 августа 2023, 12:14, ИА Амител

В Приморье полиция и специалисты охотнадзора разыскивают медведя с бидоном на голове, который уже несколько раз попал в камеру видеонаблюдения в селе Барабаш, сообщает ИА PrimaMedia.

"Хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира", - рассказала замдиректора заповедника "Земля леопарда" Мария Окулова.

Местные жители отмечают в соцсетях, что медведя с бидоном на голове заметили еще на прошлой неделе. На видео, где хищник бежит вдоль трассы, отметили, что это тот самый медведь, которого разыскивают и не могут найти.