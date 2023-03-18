В работе "ВКонтакте" произошёл сбой
Зарегистрировано более 6,7 тысячи жалоб
18 марта 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети 18 марта.
По состоянию на 16:45 по барнаульскому времени в сервисе Downradar было зафиксировано более 6,7 тысячи жалоб пользователей.
В пресс-службе "ВКонтакте" отметили, что пользователи могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений.
"Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно", – говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
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