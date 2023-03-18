В работе "ВКонтакте" произошёл сбой

Зарегистрировано более 6,7 тысячи жалоб

18 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети 18 марта.

По состоянию на 16:45 по барнаульскому времени в сервисе Downradar было зафиксировано более 6,7 тысячи жалоб пользователей.

В пресс-службе "ВКонтакте" отметили, что пользователи могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений.