В работе Wikipedia наблюдаются сбои
Жалуются не только из России, но и из стран Европы
23 июля 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители нескольких стран пожаловались на сбой в работе Wikipedia. Об этом сообщается на сервисе по отслеживанию неполадок Downdetector.
Сейчас на сайте свыше 1,5 тысячи отчетов о сбоях из Великобритании. Также жалуются жители Германии, России, Нидерландов, Швеции, Польши и других стран.
Отмечается, что 97% пользователей столкнулись с трудностями с входом на сайт, еще 3% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения.
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