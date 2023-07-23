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В работе Wikipedia наблюдаются сбои

Жалуются не только из России, но и из стран Европы

23 июля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители нескольких стран пожаловались на сбой в работе Wikipedia. Об этом сообщается на сервисе по отслеживанию неполадок Downdetector

Сейчас на сайте свыше 1,5 тысячи отчетов о сбоях из Великобритании. Также жалуются жители Германии, России, Нидерландов, Швеции, Польши и других стран.

Отмечается, что 97% пользователей столкнулись с трудностями с входом на сайт, еще 3% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:18:13 23-07-2023

Пропагагдисты переделывают историю и биографии

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Гость

12:06:53 24-07-2023

роскомпозор за работой

  1 Нравится
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