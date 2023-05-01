В районе Телецкого озера зацвел маральник

Сотрудники алтайского биосферного заповедника отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками

01 мая 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Маральник зацвёл в районе Телецкого озера в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.

Сотрудники заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками.

Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" прошёл фестиваль "Цветение маральника". Как это было – в фоторепортаже amic.ru.