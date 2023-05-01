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В районе Телецкого озера зацвел маральник

Сотрудники алтайского биосферного заповедника отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками

01 мая 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Маральник зацвёл в районе Телецкого озера в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.

Сотрудники заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками.

Напомним, что  29 апреля на "Бирюзовой Катуни" прошёл фестиваль "Цветение маральника". Как это было – в фоторепортаже amic.ru.

Комментарии 2

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Гость

09:01:55 02-05-2023

Поздно, праздник уже отвели.

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Галка

22:32:32 02-05-2023

Вчера на Патмосе были, там тоже зацвел

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