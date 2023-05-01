В районе Телецкого озера зацвел маральник
Сотрудники алтайского биосферного заповедника отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками
01 мая 2023, 19:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Маральник зацвёл в районе Телецкого озера в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.
Сотрудники заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко отметили, что на большинстве кустов уже появились лиловые бутоны, в том числе и с развёрнутыми лепестками.
Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" прошёл фестиваль "Цветение маральника". Как это было – в фоторепортаже amic.ru.
09:01:55 02-05-2023
Поздно, праздник уже отвели.
22:32:32 02-05-2023
Вчера на Патмосе были, там тоже зацвел