Как прошел фестиваль "Цветение маральника" на Алтае. Фоторепортаж
В 2023 году его посетили рекордные 40 тысяч человек
30 апреля 2023, 12:25, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
29 апреля на "Бирюзовой Катуни" прошёл фестиваль "Цветение маральника". Как это было – в фоторепортаже amic.ru.
Хедлайнером мероприятия стала группа "Градусы". В 2023 году фестиваль посетили рекордные 40 тысяч человек.
Праздничная программа началась в 12 часов дня и завершилась в 19:00.
Отметим, что в 2022 году на фестиваль приезжало около 30 тысяч гостей.
16:48:37 30-04-2023
Только цветения маральника не было!
01:41:15 04-05-2023
Градусы да, молодцы зажгли фестиваль, такие молодцы, выступили супер. А к Диско 80 из Барнаула даже никто и не пришел толком на их выступление.