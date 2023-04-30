Как прошел фестиваль "Цветение маральника" на Алтае. Фоторепортаж

В 2023 году его посетили рекордные 40 тысяч человек

30 апреля 2023, 12:25, ИА Амител





















































































































































Фото: Алина Богомолова

29 апреля на "Бирюзовой Катуни" прошёл фестиваль "Цветение маральника". Как это было – в фоторепортаже amic.ru.

Хедлайнером мероприятия стала группа "Градусы". В 2023 году фестиваль посетили рекордные 40 тысяч человек.

Праздничная программа началась в 12 часов дня и завершилась в 19:00.

Отметим, что в 2022 году на фестиваль приезжало около 30 тысяч гостей.