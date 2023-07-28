СМИ: в разбившемся в Горном Алтае вертолете летела группа эзотериков

Они направлялись к горе Белухе и заплатили примерно по 30 тысяч за билет

28 июля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Пассажиры разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 увлекались эзотерикой и летели к горе Белухе, сообщает Shot.

По данным издания, среди туристов были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи.

"Они списались в соцсетях и договорились о совместном полете на Белуху", – сказано в публикации.

Уточняется, что изначально туристы выбрали другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на "АлтайАвиа". Билеты стоили около 30 тысяч рублей.

Вертолет Ми-8 упал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, рухнул и загорелся.

На борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Четверо из них погибли. Еще семерых доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайск. Как отмечал глава региона Олег Хорохордин, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.