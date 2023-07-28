СМИ: в разбившемся в Горном Алтае вертолете летела группа эзотериков
Они направлялись к горе Белухе и заплатили примерно по 30 тысяч за билет
28 июля 2023, 07:31, ИА Амител
Пассажиры разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 увлекались эзотерикой и летели к горе Белухе, сообщает Shot.
По данным издания, среди туристов были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи.
"Они списались в соцсетях и договорились о совместном полете на Белуху", – сказано в публикации.
Уточняется, что изначально туристы выбрали другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на "АлтайАвиа". Билеты стоили около 30 тысяч рублей.
Вертолет Ми-8 упал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, рухнул и загорелся.
На борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Четверо из них погибли. Еще семерых доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайск. Как отмечал глава региона Олег Хорохордин, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
07:43:16 28-07-2023
Символично!!!
08:23:44 28-07-2023
Все, что нужно знать об эзотериках. Для просветления то больше подошел бы пеший маршрут, медленное и вдумчивое созерцание Шамбалы по пешей тропе полезнее для эзотериков, но это же надо попотеть. Подозреваю, что просто фоточки нужны были для запрещенной сети на фоне Белухи. Но конечно это не оправдывает идиотизм пилотов.
10:13:03 28-07-2023
Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.
10:33:29 28-07-2023
Гость (10:13:03 28-07-2023) Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.... Всё нашел объяснение. Двое сами ушли до больницы, а спасатели думали что они под обломками, посчитали их погибшими
10:46:03 28-07-2023
Гость (10:13:03 28-07-2023) Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.... 2 в вертолете нашли
10:46:34 28-07-2023
не пустила к себе Белуха шушару
11:08:55 28-07-2023
алтаец аднака (10:46:34 28-07-2023) не пустила к себе Белуха шушару... Дебил ты аднака
11:26:01 28-07-2023
Сначала вроде говорили, что с Белухи возвращались. Тогда - не отпустила.