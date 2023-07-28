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СМИ: в разбившемся в Горном Алтае вертолете летела группа эзотериков

Они направлялись к горе Белухе и заплатили примерно по 30 тысяч за билет

28 июля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Пассажиры разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 увлекались эзотерикой и летели к горе Белухе, сообщает Shot.

По данным издания, среди туристов были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи.

"Они списались в соцсетях и договорились о совместном полете на Белуху", – сказано в публикации.

Уточняется, что изначально туристы выбрали другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на "АлтайАвиа". Билеты стоили около 30 тысяч рублей.

Вертолет Ми-8 упал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, рухнул и загорелся. 

На борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Четверо из них погибли. Еще семерых доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайск. Как отмечал глава региона Олег Хорохордин, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия Республика Алтай
Читайте также в сюжете: Падение вертолета Ми-8 на Алтае

Комментарии 8

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Гость

07:43:16 28-07-2023

Символично!!!

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Да уж.

08:23:44 28-07-2023

Все, что нужно знать об эзотериках. Для просветления то больше подошел бы пеший маршрут, медленное и вдумчивое созерцание Шамбалы по пешей тропе полезнее для эзотериков, но это же надо попотеть. Подозреваю, что просто фоточки нужны были для запрещенной сети на фоне Белухи. Но конечно это не оправдывает идиотизм пилотов.

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Гость

10:13:03 28-07-2023

Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.

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Гость

10:33:29 28-07-2023

Гость (10:13:03 28-07-2023) Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.... Всё нашел объяснение. Двое сами ушли до больницы, а спасатели думали что они под обломками, посчитали их погибшими

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10:46:03 28-07-2023

Гость (10:13:03 28-07-2023) Вчера шесть погибших было, сегодня четыре, странно.... 2 в вертолете нашли

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алтаец аднака

10:46:34 28-07-2023

не пустила к себе Белуха шушару

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Гость

11:08:55 28-07-2023

алтаец аднака (10:46:34 28-07-2023) не пустила к себе Белуха шушару... Дебил ты аднака

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Гость

11:26:01 28-07-2023

Сначала вроде говорили, что с Белухи возвращались. Тогда - не отпустила.

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