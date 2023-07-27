Заливали пеной. Видео тушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание

27 июля 2023, 18:47, ИА Амител

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай опубликовала кадры тушения вертолета, который упал в Тюнгуре. Видео разместили на официальной странице ведомства во "ВКонтакте".

Напомним, что всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шестеро погибли. Один в медицинской помощи не нуждается. Пострадавших доставят в Барнаул.

Ранее были опубликованы кадры крушения. На них видно, что вертолет почти приземлился, когда задел столб хвостом.