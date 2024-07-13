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В реестр иноагентов включили правнучку героя СССР Валерия Чкалова

Сейчас Дарья Богданова живет за границей

13 июля 2024, 09:38, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Статус иноагента получила Дарья Богданова – правнучка героя СССР Валерия Чкалова, в честь которого названа одна из улиц Барнаула.

Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Женщина распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против СВО, участвовала в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также – в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Сейчас Богданова живет за рубежом.

Помимо нее, в обновленный реестр вошли бывший муниципальный депутат Санкт-Петербурга Анна Каруличева, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" и проект "Русский криминал".

иноагенты

Комментарии 6

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Костя

10:37:41 13-07-2024

Убегают... убегают...

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Гость

12:20:06 13-07-2024

Костя (10:37:41 13-07-2024) Убегают... убегают... ... Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель империи.

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Гость

17:32:08 13-07-2024

Гость (12:20:06 13-07-2024) Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель имп... Нет больше Британской империи. Австро-Венгерской тоже нет. Приказали долго жить империя Римская, Германская, Российская. Всё!

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Гость

19:03:50 13-07-2024

Гость (12:20:06 13-07-2024) Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель имп... Нашли тоже разумных...!?

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Гость

19:05:39 13-07-2024

Проблема в том что одним славянам запудрили мозги, что бы те стали убивать друг друга!...
А дивиденды от этой бойни получает запад!!!...

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Элен без ребят

10:03:26 14-07-2024

прадед эту муху навозную просто бы убил.

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