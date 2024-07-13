В реестр иноагентов включили правнучку героя СССР Валерия Чкалова

Сейчас Дарья Богданова живет за границей

13 июля 2024, 09:38, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Статус иноагента получила Дарья Богданова – правнучка героя СССР Валерия Чкалова, в честь которого названа одна из улиц Барнаула.

Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Женщина распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против СВО, участвовала в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также – в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Сейчас Богданова живет за рубежом.

Помимо нее, в обновленный реестр вошли бывший муниципальный депутат Санкт-Петербурга Анна Каруличева, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" и проект "Русский криминал".