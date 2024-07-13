В реестр иноагентов включили правнучку героя СССР Валерия Чкалова
Сейчас Дарья Богданова живет за границей
13 июля 2024, 09:38, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Статус иноагента получила Дарья Богданова – правнучка героя СССР Валерия Чкалова, в честь которого названа одна из улиц Барнаула.
Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Женщина распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против СВО, участвовала в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также – в создании и распространении материалов иностранных агентов.
Сейчас Богданова живет за рубежом.
Помимо нее, в обновленный реестр вошли бывший муниципальный депутат Санкт-Петербурга Анна Каруличева, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" и проект "Русский криминал".
10:37:41 13-07-2024
Убегают... убегают...
12:20:06 13-07-2024
Костя (10:37:41 13-07-2024) Убегают... убегают... ... Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель империи.
17:32:08 13-07-2024
Гость (12:20:06 13-07-2024) Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель имп... Нет больше Британской империи. Австро-Венгерской тоже нет. Приказали долго жить империя Римская, Германская, Российская. Всё!
19:03:50 13-07-2024
Гость (12:20:06 13-07-2024) Разумные убегают, остаются само поедающие, а это, гибель имп... Нашли тоже разумных...!?
19:05:39 13-07-2024
Проблема в том что одним славянам запудрили мозги, что бы те стали убивать друг друга!...
А дивиденды от этой бойни получает запад!!!...
10:03:26 14-07-2024
прадед эту муху навозную просто бы убил.