В регионе России запретили плевать на улице
За нарушение — штраф 1,5 тысячи. За повторное придется раскошелиться сильнее
29 июня 2023, 07:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России появился регион, где законодательно запрещены плевки. Как сообщает РИА Новости, такой штраф появился в КоАП РФ Ярославской области – его приняли местные власти.
Губернатор Михаил Евраев отметил, что кроме региона есть еще лишь два места в мире, где плевки запрещены – Сингапур и Казахстан.
Так, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей.
08:02:38 29-06-2023
интересно какой штат следящих за этим
08:23:14 29-06-2023
КоАП РФ Ярославской области !!!!! Что-то новое.
08:26:53 29-06-2023
еще бы сморчков запретили. кажется, чего проще, пусти ты соплю в платок, так ведь нет на ходу на тротуар... быдляки тупоголовые.
08:33:04 29-06-2023
Да плевать хотели на эти штрафы.
09:02:05 29-06-2023
А штрафовать население будут курящие в общественных местах мусора ?
09:40:51 29-06-2023
За плевок 1500р а за разбросанный мусор по всем тротуарам в виде самокатов - ничего?! задуматься пора!
11:55:01 29-06-2023
Гость (09:40:51 29-06-2023) За плевок 1500р а за разбросанный мусор по всем тротуарам в ... Я -за! Невозможно пройти даже по пр. Ленина - весь тротуар заплеван. Мы невольно наступаем, затем приносим на обуви заразу в свои квартиры. Вполне возможно, что плевки содержат туберкулезную инфекцию.
10:15:11 29-06-2023
Бледнолицые настолько жадные, что даже свои сопли им жалко выбросить на землю.
13:46:41 29-06-2023
Гость (10:15:11 29-06-2023) Бледнолицые настолько жадные, что даже свои сопли им жалко в... Если бы на землю, а то на тротуары харкаются.
13:58:10 29-06-2023
Абсолютно приветствую законы, направленные на соблюдение и поддержание порядка в общ местах! В Европе сначала людей выдрессировали огромными штрафами за нарушения правил, а уж потом, 10-летия спустя, они начали соблюдать порядок сами. У нас этого не хватает, нужны жесткие меры, высокие штрафы! ощутимые для человека, его кошелька. Очень многие люди соблюдают элементарные правила..типа не кидать мусор себе под ноги, я вообще не понимаю, каким утырком надо быть, чтоб идти по тратуату развернуть конфетку, к примеру, и кинуть себе под ноги фантик?!?!?! это каааак?!?!? да станьте вы людьми нормальными, быдлята!
15:52:07 29-06-2023
-Мужчина пойдёмте -А что такое? -Вы плюнули! За это штраф! Мужчина пюпосмотрел вокруг, бычки лежат кругом, урн нет, туалетов в общественных местах нет, мама прикрывает дитятю которому приспичило пипи прямо в парке, бабулька с серющимина на поводке пинчером, а что такова, гульки тоже вон какают на асфальт, он же столько же отложил, дождик смоет... Мыжики в припарковынных на газонах тачках... И все такие, как же стало кругом лучше от этого закона, наконец то... Мы этого ждали уже давно, уводите нарушителя!