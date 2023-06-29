В регионе России запретили плевать на улице

За нарушение — штраф 1,5 тысячи. За повторное придется раскошелиться сильнее

29 июня 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России появился регион, где законодательно запрещены плевки. Как сообщает РИА Новости, такой штраф появился в КоАП РФ Ярославской области – его приняли местные власти.

Губернатор Михаил Евраев отметил, что кроме региона есть еще лишь два места в мире, где плевки запрещены – Сингапур и Казахстан.

Так, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей.