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В Республике Алтай не будет салютов 9 мая

Вечерняя концертная программа состоится

19 апреля 2024, 09:35, ИА Амител

Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/1033165
Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/1033165

В Республике Алтай приняли решение отказаться от салютов 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"В этом году принято решение отказаться от запуска праздничного фейерверка, однако вечерняя концертная программа с участием государственного оркестра Республики Алтай традиционно пройдет на центральной площади Горно-Алтайска. Учитывая массовый характер праздничных мероприятий", – сказал Максимов ТАСС.

Он добавил, что региональные власти уделяют особое внимание обеспечению безопасности.

В Горно-Алтайске и районах пройдут торжественные митинги и парады, а также жители региона смогут принять участие в акции "Бессмертный полк".

День Победы салют Республика Алтай
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Комментарии 8

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Гость

09:46:01 19-04-2024

Кто за отмену празднинств до момента окончания войны?

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Гость

09:52:41 19-04-2024

Гость (09:46:01 19-04-2024) Кто за отмену празднинств до момента окончания войны? ...
"празднинств" это как переводится на русский язык?

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Гость

08:27:35 21-04-2024

Гость (09:52:41 19-04-2024) "празднинств" это как переводится на русский язык?...
Какая острая острица!

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Гость

10:54:37 19-04-2024

Гость (09:46:01 19-04-2024) Кто за отмену празднинств до момента окончания войны? ... интересно, как модеры АМИКа пропустили Ваш коммент..... чревато...

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Гость

10:56:23 19-04-2024

Гость (10:54:37 19-04-2024) интересно, как модеры АМИКа пропустили Ваш коммент..... чрев... Он про Ирано-Израильский конфликт написал.

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Гость

11:02:09 19-04-2024

Салют в честь Великой Победы 9 мая - ДА! В остальные даты пока - нет.

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Гость

12:05:44 19-04-2024

Забаавно.

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Брат

07:07:03 21-04-2024

Приказ с Кремля. Победа 1945 года, никому в этом году не интересна, что бы её праздновать. Деньги на показуху не выделяют.

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