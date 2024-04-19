В Республике Алтай не будет салютов 9 мая

Вечерняя концертная программа состоится

19 апреля 2024, 09:35, ИА Амител

Салют / Фото: pxhere.com/ru/photo/1033165

В Республике Алтай приняли решение отказаться от салютов 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"В этом году принято решение отказаться от запуска праздничного фейерверка, однако вечерняя концертная программа с участием государственного оркестра Республики Алтай традиционно пройдет на центральной площади Горно-Алтайска. Учитывая массовый характер праздничных мероприятий", – сказал Максимов ТАСС.

Он добавил, что региональные власти уделяют особое внимание обеспечению безопасности.

В Горно-Алтайске и районах пройдут торжественные митинги и парады, а также жители региона смогут принять участие в акции "Бессмертный полк".