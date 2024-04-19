В Республике Алтай не будет салютов 9 мая
Вечерняя концертная программа состоится
19 апреля 2024, 09:35, ИА Амител
В Республике Алтай приняли решение отказаться от салютов 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"В этом году принято решение отказаться от запуска праздничного фейерверка, однако вечерняя концертная программа с участием государственного оркестра Республики Алтай традиционно пройдет на центральной площади Горно-Алтайска. Учитывая массовый характер праздничных мероприятий", – сказал Максимов ТАСС.
Он добавил, что региональные власти уделяют особое внимание обеспечению безопасности.
В Горно-Алтайске и районах пройдут торжественные митинги и парады, а также жители региона смогут принять участие в акции "Бессмертный полк".
09:46:01 19-04-2024
Кто за отмену празднинств до момента окончания войны?
09:52:41 19-04-2024
Гость (09:46:01 19-04-2024) Кто за отмену празднинств до момента окончания войны? ...
"празднинств" это как переводится на русский язык?
08:27:35 21-04-2024
Гость (09:52:41 19-04-2024) "празднинств" это как переводится на русский язык?...
Какая острая острица!
10:54:37 19-04-2024
Гость (09:46:01 19-04-2024) Кто за отмену празднинств до момента окончания войны? ... интересно, как модеры АМИКа пропустили Ваш коммент..... чревато...
10:56:23 19-04-2024
Гость (10:54:37 19-04-2024) интересно, как модеры АМИКа пропустили Ваш коммент..... чрев... Он про Ирано-Израильский конфликт написал.
11:02:09 19-04-2024
Салют в честь Великой Победы 9 мая - ДА! В остальные даты пока - нет.
12:05:44 19-04-2024
Забаавно.
07:07:03 21-04-2024
Приказ с Кремля. Победа 1945 года, никому в этом году не интересна, что бы её праздновать. Деньги на показуху не выделяют.