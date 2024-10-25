В Республике Алтай подорожает проезд в общественном транспорте
Цены вырастут в ноябре и январе
25 октября 2024, 12:31, ИА Амител
Автобус / Фото: Ryan Brooklyn / unsplash.com
В Республике Алтай подорожает проезд в общественном транспорте, сообщил в телеграм-канале зампред правительства региона Антон Черников.
Повышение тарифа будет поэтапным:
- с 4 ноября проезд по городу будет стоить 27 рублей, по пригороду – 30 рублей;
- с 1 января проезд поднимется еще на 2 рубля.
"При этом будем требовательны к перевозчикам, к исполнению их обязанностей. Все автобусные маршруты, кроме отмененных документально, обязаны быть на линии. Установление такого тарифа автоперевозчики обосновали, дело остается за ними – добросовестно исполнять требования контрактов", – написал Черников.
Также он рассказал о других нововведениях в сфере общественного транспорта:
- выборочный контроль качества будет ежедневным, с проверкой соблюдения графиков и состояния транспорта;
- будет проводиться детальный мониторинг маршрутов для их корректировки, чтобы разгрузить маршруты на направления с острой нехваткой автобусов;
- с 25 октября запустили горячую линию по вопросам общественного транспорта, доступную по номеру 8 800 301 1636, чтобы улучшить обратную связь и информирование граждан.
14:17:10 25-10-2024
Сбер подаст.
14:22:20 25-10-2024
кстати фотка не из РА - там таких басов нет, подавляюще пазики занюханные.
только служебные сберовские корабели рассекают.
21:02:13 25-10-2024
в Гонг Конге, самом дорогом городе мира, проезд 35 руб. чистота, современность, кондюк и роботы
21:47:13 25-10-2024
Там еще и штрафы любителям гадить не просто конские, а запредельно конские. Не плохо бы и нам этот метод наведения чистоты в городах у себя применить.