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В Республике Алтай подорожает проезд в общественном транспорте

Цены вырастут в ноябре и январе

25 октября 2024, 12:31, ИА Амител

Автобус / Фото: Ryan Brooklyn / unsplash.com
Автобус / Фото: Ryan Brooklyn / unsplash.com

В Республике Алтай подорожает проезд в общественном транспорте, сообщил в телеграм-канале зампред правительства региона Антон Черников.

Повышение тарифа будет поэтапным:

  • с 4 ноября проезд по городу будет стоить 27 рублей, по пригороду – 30 рублей;
  • с 1 января проезд поднимется еще на 2 рубля.

"При этом будем требовательны к перевозчикам, к исполнению их обязанностей. Все автобусные маршруты, кроме отмененных документально, обязаны быть на линии. Установление такого тарифа автоперевозчики обосновали, дело остается за ними – добросовестно исполнять требования контрактов", – написал Черников.

Также он рассказал о других нововведениях в сфере общественного транспорта:

  • выборочный контроль качества будет ежедневным, с проверкой соблюдения графиков и состояния транспорта;
  • будет проводиться детальный мониторинг маршрутов для их корректировки, чтобы разгрузить маршруты на направления с острой нехваткой автобусов;
  • с 25 октября запустили горячую линию по вопросам общественного транспорта, доступную по номеру 8 800 301 1636, чтобы улучшить обратную связь и информирование граждан.
общественный транспорт Республика Алтай

Комментарии 4

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Мусик

14:17:10 25-10-2024

Сбер подаст.

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Мусик

14:22:20 25-10-2024

кстати фотка не из РА - там таких басов нет, подавляюще пазики занюханные.
только служебные сберовские корабели рассекают.

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Гость

21:02:13 25-10-2024

в Гонг Конге, самом дорогом городе мира, проезд 35 руб. чистота, современность, кондюк и роботы

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Гость

21:47:13 25-10-2024

Там еще и штрафы любителям гадить не просто конские, а запредельно конские. Не плохо бы и нам этот метод наведения чистоты в городах у себя применить.

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