Цены вырастут в ноябре и январе

25 октября 2024, 12:31, ИА Амител

Автобус / Фото: Ryan Brooklyn / unsplash.com

В Республике Алтай подорожает проезд в общественном транспорте, сообщил в телеграм-канале зампред правительства региона Антон Черников.

Повышение тарифа будет поэтапным:

с 4 ноября проезд по городу будет стоить 27 рублей, по пригороду – 30 рублей;

проезд по городу будет стоить 27 рублей, по пригороду – 30 рублей; с 1 января проезд поднимется еще на 2 рубля.

"При этом будем требовательны к перевозчикам, к исполнению их обязанностей. Все автобусные маршруты, кроме отмененных документально, обязаны быть на линии. Установление такого тарифа автоперевозчики обосновали, дело остается за ними – добросовестно исполнять требования контрактов", – написал Черников.

Также он рассказал о других нововведениях в сфере общественного транспорта: