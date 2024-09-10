В Республике Алтай появятся подарки новорожденным

По предварительной информации, в него войдет 21 предмет

10 сентября 2024, 18:46, ИА Амител

Рука новорожденного / Фото: unsplash.com

Правительство Республики Алтай поддержало законопроект о дополнительных мерах поддержки семей при рождении детей – подарки новорожденным. Как сообщает "Толк", законопроект представил исполняющий обязанности министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адар Сумин.

Он отметил, что состав подарка новорожденному пока еще обсуждается. По предварительной информации, в него войдет 21 предмет. Правила и порядок выдачи подарков будут устанавливать уже после принятия законопроекта.

Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, мера вводится в связи с обращением семей региона к властям. По его словам, это выполнение прямого наказа избирателей.