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В Республике Алтай появятся подарки новорожденным

По предварительной информации, в него войдет 21 предмет

10 сентября 2024, 18:46, ИА Амител

Рука новорожденного / Фото: unsplash.com
Рука новорожденного / Фото: unsplash.com

Правительство Республики Алтай поддержало законопроект о дополнительных мерах поддержки семей при рождении детей – подарки новорожденным. Как сообщает "Толк", законопроект представил исполняющий обязанности министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адар Сумин.

Он отметил, что состав подарка новорожденному пока еще обсуждается. По предварительной информации, в него войдет 21 предмет. Правила и порядок выдачи подарков будут устанавливать уже после принятия законопроекта.

Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, мера вводится в связи с обращением семей региона к властям. По его словам, это выполнение прямого наказа избирателей.

Демография

Комментарии 2

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Musik

23:05:05 10-09-2024

Ветеранам тоже раздают - подсолнечное масло, печеньки, крупа...

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Гость

01:19:44 11-09-2024

а разве не было? мне вот дарили в Первом РД и во Втором тоже в 2008,2011 и в 2016 - кучу, большой пакет а там и уход и пеленки и подгузники и вкладыши и пр и пр

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