В Республике Алтай появятся подарки новорожденным
По предварительной информации, в него войдет 21 предмет
10 сентября 2024, 18:46, ИА Амител
Правительство Республики Алтай поддержало законопроект о дополнительных мерах поддержки семей при рождении детей – подарки новорожденным. Как сообщает "Толк", законопроект представил исполняющий обязанности министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адар Сумин.
Он отметил, что состав подарка новорожденному пока еще обсуждается. По предварительной информации, в него войдет 21 предмет. Правила и порядок выдачи подарков будут устанавливать уже после принятия законопроекта.
Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, мера вводится в связи с обращением семей региона к властям. По его словам, это выполнение прямого наказа избирателей.
23:05:05 10-09-2024
Ветеранам тоже раздают - подсолнечное масло, печеньки, крупа...
01:19:44 11-09-2024
а разве не было? мне вот дарили в Первом РД и во Втором тоже в 2008,2011 и в 2016 - кучу, большой пакет а там и уход и пеленки и подгузники и вкладыши и пр и пр