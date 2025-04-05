В Республике Алтай восемь районов остались без электроэнергии из-за урагана
По словам Андрея Турчака, в части районов электроснабжение восстановили
05 апреля 2025, 20:29, ИА Амител
Восемь районов Республики Алтай остались без света из-за штормового ветра 5 апреля, сообщил глава региона Андрей Турчак.
Отключение затронуло Майминский, Чемальский, Онгудайский, Шебалинский, Чойский, Турочакский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы.
По словам Турчака, в большинстве из них электроснабжение уже восстановили.
"В Майме и Турочаке работы еще продолжаются, до конца дня села будут подключены. На контроле остается ситуация в Черноануйском сельском поселении Усть-Канского района. Электроэнергия поступает с территории соседнего Алтайского края, где серьезно повреждена линия электропередачи 110 кВ, от которой питается наша территория. Работы у энергетиков много. Аварийные группы "Россети Сибирь" выехали на место", – рассказал он.
Также добавил, что в район уже направили 30 дизель-генераторов для резервного обеспечения питания.
Глава региона отметил, что поставил задачу в кратчайшие сроки полностью восстановить энергоснабжение в республике.
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