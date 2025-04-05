Летающие крыши и поваленные деревья. Что известно о последствиях шторма на Алтае
Скорость ветра при порывах достигала 30 метров в секунду
05 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае с 4 апреля свирепствует шквалистый ветер, который посрывал крыши и оставил многих людей без света. Рассказываем, что известно о последствиях разгула стихии и какие меры предпринимают для их устранения.
Что случилось?
4 апреля в Алтайском крае начался штормовой ветер, а в ночь на 5 апреля он только усилился. По данным губернатора Виктора Томенко, в отдельных районах его скорость достигала 30 м/с.
"В том числе в Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском. Ураганный ветер был также и в других районах и городах", – отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Также по всей территории края прошли осадки, сообщали в МЧС.
Какой ущерб нанес штормовой ветер в Алтайском крае?
В Барнауле из-за ветра наблюдались кратковременные отключения электроэнергии во Власихе, Пригородном, микрорайонах Спутник и Октябрьский. Электроснабжение в этих населенных пунктах восстановили.
Аварийно-восстановительные работы также ведут на электросетях в поселках Мохнатушка, Черницк и Бельмесево, рассказывали в администрации.
Помимо этого, в столице Алтайского края зафиксировали три повреждения рекламных конструкций, четыре повреждения дорожных знаков и четыре падения крупных веток. Также из-за ветра была нарушена работа светофоров на пересечении Партизанской и Красноармейского.
В Бийске шквалистый ветер в Бийске повалил остановку и ветки деревьев, а также, со слов очевидца, наклонил грузовик. Кроме того, телеграм-канал "Бийск 22" сообщает о сорванных крышах, поваленных деревьях и прочих разрушениях.
В селе Чернавка Завьяловского района ветер сорвал крышу с дома культуры. Обломки кровли приземлились на землю и дерево. Пострадавших нет.
В Залесовском округе, как сообщал утром 5 апреля его глава Александр Пластеев, из-за непогоды в ряде населенных пунктов не было электричества.
"Из крупных зафиксированных повреждений – частично сорванная крыша. От жителей поступают сообщения об оторванных воротах, поваленных заборах, теплицах и туалетах", – отмечал он.
"Россети Сибирь" сообщили, что ветер привел к отключению света и в других районах Алтайского края. Аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском и Алтайском районах.
В МЧС также указали, что всего из-за непогоды в регионе зафиксировали повреждения кровель на восьми объектах в семи муниципалитетах.
Какие меры предприняли для устранения последствий непогоды?
По словам губернатора Виктора Томенко, такие природные испытания случаются в Алтайском крае по несколько раз в год, а потому все экстренные службы действуют спокойно и последовательно – по привычным и заранее утвержденным схемам.
Он отметил, что восстановлением электричества занимаются больше 50 бригад по всему региону. А пожарные тем временем помогают людям справиться с последствиями стихии. Ситуация находится под контролем.
В МЧС также заявляли, что для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады. В их составе 150 человек.
Вопросы устранения последствий непогоды поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.
"Из мониторинга соцмедиа следует, что жители региона сообщают о падении деревьев, обрывах линии электропередачи и других происшествиях из-за порывов ветра. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды. Поручил всем территориальным прокурорам проконтролировать вопросы защиты прав местных жителей, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований", – рассказали в ведомстве.
Когда ветер утихнет в Алтайском крае?
В региональном МЧС отметили, что циклон уже смещается на северо-восток, поэтому его воздействие на территорию края снижается.
По информации краевого Гидрометцентра, уже в ночь на 6 апреля скорость западного ветра понизится до 5–10 м/с, а при порывах – до 15 м/с. Днем в воскресенье его скорость немного увеличится и будет достигать 7–12 м/с с усилениями до 17 м/с.
А 7 апреля ветер подует уже с юга. Ночью и днем его скорость составит 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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