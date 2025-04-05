Летающие крыши и поваленные деревья. Что известно о последствиях шторма на Алтае

Скорость ветра при порывах достигала 30 метров в секунду

05 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Сорванная крыша в селе Чернавка / Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае с 4 апреля свирепствует шквалистый ветер, который посрывал крыши и оставил многих людей без света. Рассказываем, что известно о последствиях разгула стихии и какие меры предпринимают для их устранения.

Что случилось?

4 апреля в Алтайском крае начался штормовой ветер, а в ночь на 5 апреля он только усилился. По данным губернатора Виктора Томенко, в отдельных районах его скорость достигала 30 м/с.

"В том числе в Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском. Ураганный ветер был также и в других районах и городах", – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Также по всей территории края прошли осадки, сообщали в МЧС.

Какой ущерб нанес штормовой ветер в Алтайском крае?

В Барнауле из-за ветра наблюдались кратковременные отключения электроэнергии во Власихе, Пригородном, микрорайонах Спутник и Октябрьский. Электроснабжение в этих населенных пунктах восстановили.

Аварийно-восстановительные работы также ведут на электросетях в поселках Мохнатушка, Черницк и Бельмесево, рассказывали в администрации.

Помимо этого, в столице Алтайского края зафиксировали три повреждения рекламных конструкций, четыре повреждения дорожных знаков и четыре падения крупных веток. Также из-за ветра была нарушена работа светофоров на пересечении Партизанской и Красноармейского.

В Бийске шквалистый ветер в Бийске повалил остановку и ветки деревьев, а также, со слов очевидца, наклонил грузовик. Кроме того, телеграм-канал "Бийск 22" сообщает о сорванных крышах, поваленных деревьях и прочих разрушениях.

Последствия сильного ветра в Бийске / Фото: "Бийск 22"

В селе Чернавка Завьяловского района ветер сорвал крышу с дома культуры. Обломки кровли приземлились на землю и дерево. Пострадавших нет.

В Залесовском округе, как сообщал утром 5 апреля его глава Александр Пластеев, из-за непогоды в ряде населенных пунктов не было электричества.

"Из крупных зафиксированных повреждений – частично сорванная крыша. От жителей поступают сообщения об оторванных воротах, поваленных заборах, теплицах и туалетах", – отмечал он.

Разрушения в Залесовском округе / Фото: t.me/aleksandr_plasteev

"Россети Сибирь" сообщили, что ветер привел к отключению света и в других районах Алтайского края. Аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском и Алтайском районах.

В МЧС также указали, что всего из-за непогоды в регионе зафиксировали повреждения кровель на восьми объектах в семи муниципалитетах.

Какие меры предприняли для устранения последствий непогоды?

По словам губернатора Виктора Томенко, такие природные испытания случаются в Алтайском крае по несколько раз в год, а потому все экстренные службы действуют спокойно и последовательно – по привычным и заранее утвержденным схемам.

Он отметил, что восстановлением электричества занимаются больше 50 бригад по всему региону. А пожарные тем временем помогают людям справиться с последствиями стихии. Ситуация находится под контролем.

В МЧС также заявляли, что для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады. В их составе 150 человек.

Вопросы устранения последствий непогоды поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.

"Из мониторинга соцмедиа следует, что жители региона сообщают о падении деревьев, обрывах линии электропередачи и других происшествиях из-за порывов ветра. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды. Поручил всем территориальным прокурорам проконтролировать вопросы защиты прав местных жителей, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований", – рассказали в ведомстве.

Когда ветер утихнет в Алтайском крае?

В региональном МЧС отметили, что циклон уже смещается на северо-восток, поэтому его воздействие на территорию края снижается.

По информации краевого Гидрометцентра, уже в ночь на 6 апреля скорость западного ветра понизится до 5–10 м/с, а при порывах – до 15 м/с. Днем в воскресенье его скорость немного увеличится и будет достигать 7–12 м/с с усилениями до 17 м/с.

А 7 апреля ветер подует уже с юга. Ночью и днем его скорость составит 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.