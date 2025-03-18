Мужчина погиб при пожаре в алтайском селе
Возгорание потушили на площади около 100 "квадратов"
18 марта 2025, 12:25, ИА Амител
Пожар в селе Мартыново / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Мартыново Ельцовского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Огонь потушили на площади около 100 кв. м. Горели стены, крыша и вещи. Работали на месте семь специалистов на двух единицах техники.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.
Ранее в марте житель Заринска при пожаре надышался дымом и погиб.
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