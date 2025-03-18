Мужчина погиб при пожаре в алтайском селе

Возгорание потушили на площади около 100 "квадратов"

18 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Пожар в селе Мартыново / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Мартыново Ельцовского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Огонь потушили на площади около 100 кв. м. Горели стены, крыша и вещи. Работали на месте семь специалистов на двух единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Ранее в марте житель Заринска при пожаре надышался дымом и погиб.