В РФ подскочило число случаев заболевания штаммом гриппа, который вызывает пневмонию

В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться и носить маски

02 января 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

В России наблюдается рост случаев гриппа с доминированием вируса A (H1N1), который вызывает серьезные осложнения.

Как пишет "Регнум" со ссылкой на Роспотребнадзор, этот штамм может привести к пневмонии в течение 24 часов. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

Специалисты рекомендуют вакцинироваться, избегать контактов с больными и использовать маски в общественных местах.