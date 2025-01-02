В РФ подскочило число случаев заболевания штаммом гриппа, который вызывает пневмонию
В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться и носить маски
02 января 2025, 21:30, ИА Амител
Фото: Mark König / unsplash.com
В России наблюдается рост случаев гриппа с доминированием вируса A (H1N1), который вызывает серьезные осложнения.
Как пишет "Регнум" со ссылкой на Роспотребнадзор, этот штамм может привести к пневмонии в течение 24 часов. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.
Специалисты рекомендуют вакцинироваться, избегать контактов с больными и использовать маски в общественных местах.
22:12:48 02-01-2025
H1N1 это так называемый "свиной грипп", температура для впервые заболевших в теч. 6 часов +38,8. Кто болел ранее - вспышка большая была 13 лет назад примерно, тот перенесет гораздо легче, темп. +38 навряд-ли, не выше. Или просто рак ОРЗ будет проявляться. А так-то ЛЮБОЙ ОРВИ может вызвать пневмонию при неадекватном лечении
22:50:09 02-01-2025
Опять химтрейлы распылили?
10:13:30 03-01-2025
Опять химтрейлы распылили? (22:50:09 02-01-2025) Опять химтрейлы распылили?...
Да! И через вышки облучили! А по первому каналу вообще 25 кадр всегда показывают.
13:01:04 03-01-2025
Вакцинироваться в разгар волны? Ну ну
21:33:10 03-01-2025
Гость (13:01:04 03-01-2025) Вакцинироваться в разгар волны? Ну ну... да ерунду пишут... любая вакцинация ОРВИ это конец августа нач сентября! а для клеща - сейчас