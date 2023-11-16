В Рио-де-Жанейро зафиксировали рекордную жару в 58,5 градуса
В ряде регионов страны объявили максимальный уровень опасности
16 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В бразильском городе Рио-де-Жанейро столбики термометров накануне зафиксировали 39 градусов по Цельсию. Причем жители ощущали это как 58,5 градуса, что стало самым высоким показателем за историю наблюдений, пишет "Интерфакс".
Сообщается, что экстремальная жара пришла в страну на выходных. Из-за нее объявили максимальный уровень опасности в 15 штатах, в том числе и в столице – городе Бразилиа. В стране также фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности, из-за использования кондиционеров.
Предыдущий рекорд "ощущаемой" жары был установлен в феврале – тогда он составлял 58 градусов выше нуля.
08:57:46 16-11-2023
Бразилия - страна где много диких обезьян и все ходят в белых штанах! О рио-рио, потерпи, я прибуду на днях...
09:26:44 16-11-2023
И зачем мне об этом знать?!
10:27:35 16-11-2023
Гость (09:26:44 16-11-2023) И зачем мне об этом знать?!... а зачем нам знать о твоей узколобости и нежелании это изменить?
12:53:17 16-11-2023
Как только 2-3 дня назад появилась информация о 58,5 градусах, я пошелся по погодным сайтам, все они показывали 25-30 градусов в районе Рио-Де-Жанейро, включая ретроспективу на 1-2 дня. Там температурная аномалия была в районе +5 .. +10 градусов к климатической норме. Примерно как у нас сейчас. Странно, откуда взяли 58,5