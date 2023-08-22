В Родинском районе отремонтировали дом культуры

Обновить здание помогла партия "Единая Россия"

22 августа 2023, 16:44, ИА Амител

Открытие обновленного ДК / Фото: пресс-служба "Единой России"

В поселке Мирный Родинского района после ремонта открылся Дом культуры. Отремонтировать зрительный зал, а также инженерные коммуникации в рамках проекта "Культура малой родины" помогла партия "Единая Россия". Всего на обновление здания было направлено 9 млн рублей.













Открытие отремонтированного ДК / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Всего в этом году в рамках реализации партийного проекта в селах Алтайского края будет проведен ремонт десяти домов культуры. Из федерального бюджета региону было выделено 23 млн рублей на текущий ремонт шести ДК. Дополнительно к этому партпроект впервые получил краевое софинансирование в размере 20 млн рублей, что позволило провести ремонт еще в четырех учреждениях, среди них Мирненский ДК. Такое решение было принято властями благодаря востребованности партийного проекта среди жителей Алтайского края", – рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова, приехавшая 18 августа на праздник в честь открытия отремонтированного ДК.

Вместе с ней мероприятие посетили депутаты-единороссы краевого Заксобрания Сергей Серов и Алексей Кривенко, а также региональный координатор "Женского движения Единой России" Кристина Юстус.

"На этой сцене я с шести лет, это часть моей жизни. Я знаю каждый уголочек в этом Доме культуры, знаю, каким он был. Сейчас он такой новый, такой красивый. Это такой подарок малым селам! Кто и когда думал, что у нас будет такой ремонт? Мы даже не мечтали, а мечты сбываются!" – поделилась жительница поселка Марина Перепечина.

Еще больше места творчеству будет в жизни жителей Мирного теперь – на обновленной сцене, отметил депутат Сергей Серов.

"Единая Россия" продолжит помогать местным властям с ремонтом здания в будущем, добавил Алексей Кривенко. Модернизация домов культуры в малых селах и городах – один из важнейших пунктов народной программы партии.

