"Единая Россия" дополнила народную программу новыми направлениями

Она коснется преподавателей СПО, а также детских лагерей

14 июня 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Новые положения народной программы "Единой России" расширяют программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения проводит в школах, колледжах и техникумах. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Что это за направления?

Во-первых, инициативу по снижению бюрократической нагрузки распространяют на учителей в учреждениях среднего профессионального образования. Во-вторых, ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

"По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы, – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

В народной программе появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма: повышение качества и доступности путешествий, формирование кадров, патриотическое воспитание молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельные направления – гастро-, агро- и экотуризм.

Есть и особый раздел – "Развитие новых регионов".

Развитие новых регионов – это о ЛДНР?

Да, об интеграции ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны. А также о формировании объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативном восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организации системы гуманитарной и волонтерской помощи.

"Только за первые три месяца этого года в Донбассе, Запорожье и Херсонщине построено и отремонтировано почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов", – сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки. И эта работа ведется давно. Созданный "Единой Россией" штаб по гуманитарному сотрудничеству помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях, и помогать, добавила Анна Кузнецова.

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Программа в Алтайском крае

"Народная программа партии ориентирована в первую очередь на развитие социальной сферы. Наиболее заметных результатов нам удалось достичь в обновлении школ, сельских домов культуры, спортивных объектов. В прошлом году в крае были капитально отремонтированы 33 школы, сейчас ремонтируется еще 27 школ, это один из самых высоких показателей в стране. В этом году мы обновим 23 дома культуры и 8 спортзалов. В двух районных центрах – Тальменке и Павловске – построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа", – рассказала о реализации программы в регионе заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Наталья Кувшинова.

По ее словам, депутаты ЕР и активисты партии на всех этапах контролируют ремонт и строительство объектов народной программы. Удалось выстроить системное взаимодействие с общественностью на местах, чтобы повысить эффективность партийного контроля.

Кроме того, в крае активно реализуются меры социальной поддержки населения. Речь идет не только о выплатах и пособиях. Люди получают возможность открыть собственное дело, заключив с государством социальный контракт.