В Росгвардии опровергли нападение мужчины на ребенка в Барнауле
По данным ведомства, злоумышленник воровал продукты в магазине
23 апреля 2024, 14:32, ИА Амител
Задержание мужчины в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Задержанный у барнаульской школы № 81 не нападал на ребенка, пишет "МК на Алтае" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Как уточнили в ведомстве, в продуктовом магазине сработала тревожная кнопка и силовики выехали на вызов. Как оказалось, мужчина воровал продукты.
"По данным ведомства, нападения на ребенка не было", – отмечает издание.
Ранее в соцсетях сообщили, что мужчина ударил школьника ногой в челюсть и обматерил продавца в магазине.
15:42:01 23-04-2024
Соцсети еще та помойка.
16:27:24 23-04-2024
Гость (15:42:01 23-04-2024) Соцсети еще та помойка.... Не только соцсети. В МК про это почитайте. Там еще от себя придумали.