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В Росгвардии опровергли нападение мужчины на ребенка в Барнауле

По данным ведомства, злоумышленник воровал продукты в магазине

23 апреля 2024, 14:32, ИА Амител

Задержание мужчины в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Задержание мужчины в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Задержанный у барнаульской школы № 81 не нападал на ребенка, пишет "МК на Алтае" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, в продуктовом магазине сработала тревожная кнопка и силовики выехали на вызов. Как оказалось, мужчина воровал продукты.

"По данным ведомства, нападения на ребенка не было", – отмечает издание.

Ранее в соцсетях сообщили, что мужчина ударил школьника ногой в челюсть и обматерил продавца в магазине.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

15:42:01 23-04-2024

Соцсети еще та помойка.

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Гость

16:27:24 23-04-2024

Гость (15:42:01 23-04-2024) Соцсети еще та помойка.... Не только соцсети. В МК про это почитайте. Там еще от себя придумали.

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