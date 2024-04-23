В Росгвардии опровергли нападение мужчины на ребенка в Барнауле

По данным ведомства, злоумышленник воровал продукты в магазине

23 апреля 2024, 14:32, ИА Амител

Задержание мужчины в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Задержанный у барнаульской школы № 81 не нападал на ребенка, пишет "МК на Алтае" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, в продуктовом магазине сработала тревожная кнопка и силовики выехали на вызов. Как оказалось, мужчина воровал продукты.

"По данным ведомства, нападения на ребенка не было", – отмечает издание.

Ранее в соцсетях сообщили, что мужчина ударил школьника ногой в челюсть и обматерил продавца в магазине.