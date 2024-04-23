В Барнауле мужчина пнул школьника в челюсть. Обновлено
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии
23 апреля 2024, 12:33, ИА Амител
В Барнауле пьяный мужчина ударил ногой школьника в челюсть, нападавший задержан, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
По его словам, все случилось 22 апреля около 16:00 возле школы № 81, которая расположена на улице Панфиловцев, 13.
"В нетрезвом виде [злоумышленник] ударил с ноги в челюсть ребенку, а также некультурно выражался в сторону продавщицы", – сказал свидетель.
Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Злоумышленник пытался сопротивляться, бился головой о машину силовиков и требовал вызвать скорую.
Обновлено в 14:25. В Росгвардии заявили, что мужчина не нападал на ребенка. Его задержали, так как он воровал продукты в магазине, пишет "МК на Алтае".
12:39:34 23-04-2024
Нормальные ушли. Такие теперь по улицам ходят
13:02:51 23-04-2024
Охота кого-либо ударить - найди себе противника равного по силе. А эти колхозаны только и могут школоту да баб щемить.
13:07:18 23-04-2024
Не таджик? Не азербайджанец? Не другая ли ущемленная и обездоленная национальность? Им же можно всё!
11:25:32 24-04-2024
Гость (13:07:18 23-04-2024) Не таджик? Не азербайджанец? Не другая ли ущемленная и обезд... Депутат Госдумы на 1 канале вчера рассказывал о новой тенденции у укропских пропагандистов - раздувать тему мигрантов, добиваться состояния конфронтации с местным населением, чтобы иностранные рабочие уезжали из России, ослабляя промышленный потенциал нашей страны во время военных действий.
13:33:59 23-04-2024
А школьник чем вызвал такое поведение по отношению к себе? "Ребенок" какого возраста? Нисколько не оправдываю пьянь, но "дитачка" вел себя культурно и разговаривал спокойно и вежливо? Может это поможет осознать недорослю, что вседозволенности в мире нет?
20:55:19 23-04-2024
Гость (13:33:59 23-04-2024) А школьник чем вызвал такое поведение по отношению к себе? "... Откуда вы такие беретесь, не пойму? Ты в курсе, что нельзя вообще никого бить, это нарушение законодательства РФ!!! Те, кто его нарушает называются преступниками! Я уже не говорю о том, что только трус и мерзавец может ударить ребенка или женщину! Настоящий мужчина никогда так не поступит! А с "диточкой" всегда можно спокойно поговорить, пристыдить, если ведет себя плохо, потому как у взрослого мозг более развит и опыта жизненного по более...ужас(((
07:10:43 24-04-2024
Гость (20:55:19 23-04-2024) Откуда вы такие беретесь, не пойму? Ты в курсе, что нельзя в... А дитачка тебя пырнет чем-нибудь и ничего ей не будет. Вы откуда такие беретесь? Зачем рожаете по пьяни? По трезвяку уже ничего не вставляет?
11:05:47 24-04-2024
Гость (07:10:43 24-04-2024) А дитачка тебя пырнет чем-нибудь и ничего ей не будет. Вы от... Я не знаю по какой ВЫ пьяни рожаете и где таких детей видите, что у вас они ножами всех пыряют, видимо личный опыт описываете. А я еще ни одного неадекватного ребенка не встретила в жизни, потому что их не бывает, в силу своих биологических особенностей, несформированности, а вот неадекватных взрослых каждый второй. Причем слово "взрослый" это не про ум и опыт, это только про старение тела и остановки развития на уровне 10-летки.
14:02:58 23-04-2024
бухарик себя "джекичаном" возомнил? пусть отправляется туда, где сможет показать свою удаль!
15:27:55 23-04-2024
"Пьяному море по колено" - вот и вся мотивация дебошира!
16:19:03 23-04-2024
Статейку с уточнением прочитать не судьба? Никто никого не пинал.