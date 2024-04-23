В Барнауле мужчина пнул школьника в челюсть. Обновлено

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии

23 апреля 2024, 12:33, ИА Амител

Задержание нападавшего / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пьяный мужчина ударил ногой школьника в челюсть, нападавший задержан, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

По его словам, все случилось 22 апреля около 16:00 возле школы № 81, которая расположена на улице Панфиловцев, 13.

"В нетрезвом виде [злоумышленник] ударил с ноги в челюсть ребенку, а также некультурно выражался в сторону продавщицы", – сказал свидетель.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Злоумышленник пытался сопротивляться, бился головой о машину силовиков и требовал вызвать скорую.

Обновлено в 14:25. В Росгвардии заявили, что мужчина не нападал на ребенка. Его задержали, так как он воровал продукты в магазине, пишет "МК на Алтае".