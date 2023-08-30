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В Роскино считают, что китайские фильмы помогут кинотеатрам

Представители организации считают, что эти фильмы интересны зрителю

30 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке, возникший после ухода западных поставщиков контента. Об этом РИА Новости заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова.

По ее словам, некоторые фильмы, снятые в Поднебесной, настолько хорошего качества, что сложно поверить в то, где они сняты. 

Она также заявила, что кинопроизводители из разных стран сейчас выставляют свои работы на российских платформах и вызывают зрительский интерес.

Наумова заверила, что россияне интересуются новым кино из Африки, Китая и Индии.

Кино

Комментарии 7

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Гость

15:36:54 30-08-2023

Осталось только россиян китайцами заменить.

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Гость

15:54:54 30-08-2023

А где Брахма Путры? Всякие там Джими-Джими, Ача-Ачи? И прочие Мудико Тенце?

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Гость

15:55:48 30-08-2023

Наумова заверила, что россияне интересуются новым кино из Африки, Китая и Индии.---------------Только у самих Россиян Наумова забыла спросить. За нас опять всё решили?.

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Гость

16:28:55 30-08-2023

Российские фильмы не могут помочь, пусть будут китайские.

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Гость

16:42:12 30-08-2023

В Индии пол страны неграмотных людей. Они свою дрянь для них и снимают. Про Танцора Диско давно пора забыть. Откровенное ФУФЛО.

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Великий Геостратег

21:54:48 30-08-2023

А давайте, лучше будем им продавать нефть за рупии!! Так доллар и обрушим! М?

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Гость

19:59:59 31-08-2023

Совсем охренели от безделья. Снимайте свое. Откройте дорогу молодым сценаристам актерам режесерам. Не снимайте одних и тех же предаются и надоедают.

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