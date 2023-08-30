В Роскино считают, что китайские фильмы помогут кинотеатрам

Представители организации считают, что эти фильмы интересны зрителю

30 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке, возникший после ухода западных поставщиков контента. Об этом РИА Новости заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова.

По ее словам, некоторые фильмы, снятые в Поднебесной, настолько хорошего качества, что сложно поверить в то, где они сняты.

Она также заявила, что кинопроизводители из разных стран сейчас выставляют свои работы на российских платформах и вызывают зрительский интерес.

Наумова заверила, что россияне интересуются новым кино из Африки, Китая и Индии.