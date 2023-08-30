В Роскино считают, что китайские фильмы помогут кинотеатрам
Представители организации считают, что эти фильмы интересны зрителю
30 августа 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке, возникший после ухода западных поставщиков контента. Об этом РИА Новости заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова.
По ее словам, некоторые фильмы, снятые в Поднебесной, настолько хорошего качества, что сложно поверить в то, где они сняты.
Она также заявила, что кинопроизводители из разных стран сейчас выставляют свои работы на российских платформах и вызывают зрительский интерес.
Наумова заверила, что россияне интересуются новым кино из Африки, Китая и Индии.
15:36:54 30-08-2023
Осталось только россиян китайцами заменить.
15:54:54 30-08-2023
А где Брахма Путры? Всякие там Джими-Джими, Ача-Ачи? И прочие Мудико Тенце?
15:55:48 30-08-2023
Наумова заверила, что россияне интересуются новым кино из Африки, Китая и Индии.---------------Только у самих Россиян Наумова забыла спросить. За нас опять всё решили?.
16:28:55 30-08-2023
Российские фильмы не могут помочь, пусть будут китайские.
16:42:12 30-08-2023
В Индии пол страны неграмотных людей. Они свою дрянь для них и снимают. Про Танцора Диско давно пора забыть. Откровенное ФУФЛО.
21:54:48 30-08-2023
А давайте, лучше будем им продавать нефть за рупии!! Так доллар и обрушим! М?
19:59:59 31-08-2023
Совсем охренели от безделья. Снимайте свое. Откройте дорогу молодым сценаристам актерам режесерам. Не снимайте одних и тех же предаются и надоедают.