В Роскомнадзоре объяснили сбой в работе сайта правительства Алтайского края

Частичная недоступность государственных ресурсов фиксируется по всей России

03 июня 2024, 18:11, ИА Амител

Код на экране ноутбука / Фото: unsplash.com

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что проблема затронула и Алтайский край – на некоторое время перестали быть доступны сайт правительства региона, а также администрации Барнаула. На данный момент оба ресурса загружаются, в чем убедился корреспондент amic.ru.

"Предварительная причина – сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ", – заявили в Роскомнадзоре.