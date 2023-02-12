В "Роскосмосе" раскрыли подробности разгерметизации "Прогресса МС-21"

Госкорпорация пообещала провести анализ причин поломки на грузовом корабле

12 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-21" оказался разгерметизирован, так как там произошла утечка теплоносителя. Такие подробности о случившемся раскрыл исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, его цитирует РИА Новости.

"На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация, в чём-то похожая на то, что произошло у нас с кораблём в середине декабря", – сказал сотрудник корпорации.

Госкорпорация пообещала провести анализ причин разгерметизации грузового корабля. Крикалев подчеркнул, что важно убедиться, что ЧП на грузовом корабле – не систематическая ошибка, чтобы в будущем подобные инциденты можно было предотвратить.