В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Александр Горелов призвал прививаться тех, кто этого еще не сделал
03 ноября 2024, 13:58, ИА Амител
Фото: engin akyurt / unsplash.com
Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине ноября, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, с начала октября в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ, однако примерно через три недели будет подъем.
"Но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряженный эпидсезон", – сказал Горелов.
Поэтому не привившимся от гриппа лучше поставить вакцину сейчас. Второй же подъем этих болезней обычно ожидается в феврале, отметил специалист.
16:52:07 03-11-2024
прививка очень помогает. Но уже как-бы поздновато. нужно в начале сентября было