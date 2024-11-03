В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Александр Горелов призвал прививаться тех, кто этого еще не сделал

03 ноября 2024, 13:58, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине ноября, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, с начала октября в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ, однако примерно через три недели будет подъем.

"Но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряженный эпидсезон", – сказал Горелов.

Поэтому не привившимся от гриппа лучше поставить вакцину сейчас. Второй же подъем этих болезней обычно ожидается в феврале, отметил специалист.