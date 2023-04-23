В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах кори

С развитием болезни у заражённого меняется и симптоматика

23 апреля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о симптомах кори. Об этом сообщает РИА Новости.

"У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит", – сказано в сообщении.

На третий-пятый день болезни у заражённого может появиться сыпь. Период высыпания составляет три-четыре дня. Она начинает распространяться с лица и шеи, а затем переходит вниз.

С четвёртого-пятого дня сыпь приобретает буровато-коричневый оттенок, температура снижается, а состояние больного улучшается.