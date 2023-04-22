Названы симптомы, указывающие на рак поджелудочной железы

Стоит обратить внимание на некоторые признаки

22 апреля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Длительные боли в верхней половине живота в области под рёбрами могут быть симптомами заболеваний поджелудочной железы, рассказала "Вечерней Москве" врач-гастроэнтеролог Александра Макушева.

Боль может усиливаться после приёма пищи, употребления спиртных напитков, копчёной, жареной, острой, кислой, жирной пищи, солений, кофе или курении сигарет натощак. Дискомфорт возникает даже при резких движениях, кашле и глубоком вдохе или выдохе.

Симптомы рака поджелудочной железы появляются на поздних стадиях, но стоит обратить внимание на следующие признаки:

тошнота;

повторяющаяся рвота, часто не приносящая облегчения;

диарея;

гиперсаливация (повышенное слюноотделение);

отрыжка;

отсутствие аппетита.

"Все эти симптомы также могут сопровождаться повышением температуры, вздутием живота, метеоризмом, быстрой утомляемостью и общей слабостью", – указала Макушева.

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