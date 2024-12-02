В России шестилетняя девочка отравилась уксусом, выпив его из "детской бутылочки"

Ребенка увезли в больницу

02 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, находившийся в бутылке из-под детской воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Семья из Уссурийска находилась в гостях в селе Богуславка Пограничного муниципального округа. Девочка 2018 года рождения, оставшись без присмотра, выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость находилась в пластиковой емкости с этикеткой из-под детской воды", – сообщили в ведомстве.

Ребенка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что ранее семья девочки не состояла на учете в органах системы профилактики. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.