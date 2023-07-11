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В России будут ограничивать право уклонистов садиться за руль

Такие полномочия появились у сотрудников ГИБДД

11 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россияне с ограничениями в реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке не смогут водить машину.

Как сообщает РЕН ТВ, ограничивать людей в этом праве смогут сотрудники ГИБДД. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 11 июля.

Сведения об ограничении прав уклониста будет поступать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток после принятия соответствующего решения.

Также уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину, поскольку база обновляется ежедневно.

Ранее сообщили, что с 11 июля ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения.

Транспорт

Комментарии 4

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Гость

11:01:38 11-07-2023

Теперь ещё больше ясно, что ни какой второй волны мобилизации не будет. Все эти законы"на всякий" случай

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Гость

12:13:01 11-07-2023

Правильно, людей надо выталкивать в нелегальное поле(сарказм). Кадры для революции сами собой не появляются.

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Гость

03:46:22 12-07-2023

Гость (12:13:01 11-07-2023) Правильно, людей надо выталкивать в нелегальное поле(сарказм... Какие кадры? Сцыкло даже до военкомата не дошло, а Вы про революцию.

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гость

12:23:58 11-07-2023

это получается что министр МВД даже с основным законом страны не знаком раз такие приказы пишет

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