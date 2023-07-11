В России будут ограничивать право уклонистов садиться за руль

Такие полномочия появились у сотрудников ГИБДД

11 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россияне с ограничениями в реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке не смогут водить машину.

Как сообщает РЕН ТВ, ограничивать людей в этом праве смогут сотрудники ГИБДД. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 11 июля.

Сведения об ограничении прав уклониста будет поступать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток после принятия соответствующего решения.

Также уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину, поскольку база обновляется ежедневно.

Ранее сообщили, что с 11 июля ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения.