В России будут ограничивать право уклонистов садиться за руль
Такие полномочия появились у сотрудников ГИБДД
11 июля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россияне с ограничениями в реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке не смогут водить машину.
Как сообщает РЕН ТВ, ограничивать людей в этом праве смогут сотрудники ГИБДД. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 11 июля.
Сведения об ограничении прав уклониста будет поступать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток после принятия соответствующего решения.
Также уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину, поскольку база обновляется ежедневно.
Ранее сообщили, что с 11 июля ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения.
11:01:38 11-07-2023
Теперь ещё больше ясно, что ни какой второй волны мобилизации не будет. Все эти законы"на всякий" случай
12:13:01 11-07-2023
Правильно, людей надо выталкивать в нелегальное поле(сарказм). Кадры для революции сами собой не появляются.
03:46:22 12-07-2023
Гость (12:13:01 11-07-2023) Правильно, людей надо выталкивать в нелегальное поле(сарказм... Какие кадры? Сцыкло даже до военкомата не дошло, а Вы про революцию.
12:23:58 11-07-2023
это получается что министр МВД даже с основным законом страны не знаком раз такие приказы пишет