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ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения

Новый порядок вступает в силу 11 июля

10 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сотрудники ГИБДД должны будут фиксировать нарушения при скрытом надзоре с помощью технических средств.

Как сообщает ТАСС, скрытый надзор предполагает перемещение полицейского автомобиля без специальной цветографической схемы. 

Скрытое патрулирование будет включать выявление опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости и других нарушений. А вот выявление использования водителями телефона за рулем в ходе скрытого патрулирования не предусмотрено.

Скрытый патруль должен передавать информацию другим нарядам с цветографическими схемами для остановки нарушителей.

Новый порядок надзора вступает в силу 11 июля.

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Комментарии 7

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Гость

11:08:54 10-07-2023

И закон уже приняли , а патрулей как не было так и нет!

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Гость

11:11:49 10-07-2023

А зачем видео фиксация ? Судьи и так на слово полицаям верят.

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Гость

11:31:25 10-07-2023

а мордобой на дороге значит по прежнему норма?

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Гость

12:58:34 10-07-2023

А вот выявление использования водителями телефона за рулем в ходе скрытого патрулирования не предусмотрено. А почему?

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Гость

13:01:23 10-07-2023

Вот на Строителей в обе стороны выделенки пусть скрытно патрулируют, столько бабла на штрафах в бюджет принесут!

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Гость

15:01:18 10-07-2023

Гость (13:01:23 10-07-2023) Вот на Строителей в обе стороны выделенки пусть скрытно патр... Да одной Аносовой хватит! Но наша доблестная стража видит только нарушения у автобусов! И то не у всех перевозчиков, а конкретных.

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Гость

10:52:20 11-07-2023

На выделенках можно на автобусы навешать регистраторы. А между Алтайкой и Барнаулом вроде ларгус тонированый скрытно штрафы раздаёт.

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