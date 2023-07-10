ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения

Новый порядок вступает в силу 11 июля

10 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сотрудники ГИБДД должны будут фиксировать нарушения при скрытом надзоре с помощью технических средств.

Как сообщает ТАСС, скрытый надзор предполагает перемещение полицейского автомобиля без специальной цветографической схемы.

Скрытое патрулирование будет включать выявление опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости и других нарушений. А вот выявление использования водителями телефона за рулем в ходе скрытого патрулирования не предусмотрено.

Скрытый патруль должен передавать информацию другим нарядам с цветографическими схемами для остановки нарушителей.

Новый порядок надзора вступает в силу 11 июля.