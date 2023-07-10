ГИБДД будет фиксировать выявленные скрытым надзором нарушения
Новый порядок вступает в силу 11 июля
10 июля 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
Сотрудники ГИБДД должны будут фиксировать нарушения при скрытом надзоре с помощью технических средств.
Как сообщает ТАСС, скрытый надзор предполагает перемещение полицейского автомобиля без специальной цветографической схемы.
Скрытое патрулирование будет включать выявление опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости и других нарушений. А вот выявление использования водителями телефона за рулем в ходе скрытого патрулирования не предусмотрено.
Скрытый патруль должен передавать информацию другим нарядам с цветографическими схемами для остановки нарушителей.
Новый порядок надзора вступает в силу 11 июля.
11:08:54 10-07-2023
И закон уже приняли , а патрулей как не было так и нет!
11:11:49 10-07-2023
А зачем видео фиксация ? Судьи и так на слово полицаям верят.
11:31:25 10-07-2023
а мордобой на дороге значит по прежнему норма?
12:58:34 10-07-2023
А вот выявление использования водителями телефона за рулем в ходе скрытого патрулирования не предусмотрено. А почему?
13:01:23 10-07-2023
Вот на Строителей в обе стороны выделенки пусть скрытно патрулируют, столько бабла на штрафах в бюджет принесут!
15:01:18 10-07-2023
Гость (13:01:23 10-07-2023) Вот на Строителей в обе стороны выделенки пусть скрытно патр... Да одной Аносовой хватит! Но наша доблестная стража видит только нарушения у автобусов! И то не у всех перевозчиков, а конкретных.
10:52:20 11-07-2023
На выделенках можно на автобусы навешать регистраторы. А между Алтайкой и Барнаулом вроде ларгус тонированый скрытно штрафы раздаёт.