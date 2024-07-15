В России будут выращивать землянику с помощью нейросетей

Среди функций разработки — способность оценивать спелость ягод и выявление болезней

15 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Ягоды земляники / Фото: pxhere.com

В России ученые ТюмГУ разработали нейросетевую систему компьютерного зрения для повышения урожайности садовой земляники, пишет РИА Новости.

ИИ способен оценивать спелость плодов, выявлять болезни и вредителей, подсчитывать количеств ягод, листьев и усов, а также корректировать режим полива и давать рекомендации по выращиванию.

Как отметили ученые, технология позволит снизить риск потери урожая из-за заболеваний на 40-70%. При этом разработка может быть использована как в обычных теплицах, так и на умных и городских фермах.