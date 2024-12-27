В России цены на безалкогольные напитки могут вырасти после Нового года
Среди причин компании выделяют увеличение издержек и рост акцизов на сахаросодержащую продукцию
27 декабря 2024, 18:05, ИА Амител
С 1 января 2025 года цены на безалкогольные напитки в России могут вырасти от 9 до 15% в зависимости от категории. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шесть производителей безалкогольных напитков уже направили уведомления о повышении отпускных цен ретейлерам. Это коснется воды, газировки, лимонадов и соков. С 1 января цены поднимают "Сады Придонья" и "Рычал-су", с 15 января – "Черноголовка" и ООО "Маркет-трейд", а с февраля – "Мултон Партнерс" и "Боржоми".
"Как следует из письма "Мултон Партнерс" (ранее Coca-Cola HBC; сок "Добрый"), компания повысит цены на безалкогольную продукцию в среднем на 9,1%. В частности, на соки повышение составит 9,3%, на кофе – 11,3%", – рассказали в газете.
Источник "Коммерсанта" из крупной торговой сети подтвердил эту информацию. Также он добавил, что более всего производители повышают цены на газировки. Причинами в компаниях называют рост издержек и акцизов на сахаросодержащую продукцию.
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