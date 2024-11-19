Это связано с ростом розничных цен

19 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

В 2025 году цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 15-17%, рассказал "Газете.ru" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Подорожание связано с ростом минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Их повысят в январе 2025 года.

"Розничная цена растет из-за увеличения затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты", – отметил экономист.

По словам эксперта, цены на алкоголь поднимутся следующим образом:

на водку – до 349 рублей за 0,5 л (с 299 рублей);

на коньяк – до 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);

на бренди – до 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).

Изначально минимальную розничную цену на крепкий алкоголь ввели как барьер против нелегальной продукции.