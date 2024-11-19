В России "крепко" вырастут цены на крепкий алкоголь
Это связано с ростом розничных цен
19 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com
В 2025 году цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 15-17%, рассказал "Газете.ru" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Подорожание связано с ростом минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Их повысят в январе 2025 года.
"Розничная цена растет из-за увеличения затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты", – отметил экономист.
По словам эксперта, цены на алкоголь поднимутся следующим образом:
- на водку – до 349 рублей за 0,5 л (с 299 рублей);
- на коньяк – до 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);
- на бренди – до 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).
Изначально минимальную розничную цену на крепкий алкоголь ввели как барьер против нелегальной продукции.
11:57:17 19-11-2024
Самогон же не подорожает?? ВОт и хорошо..
10:03:31 22-11-2024
Мимопроходящий (11:57:17 19-11-2024) Самогон же не подорожает?? ВОт и хорошо..... Подаражает..... сырьё, зарплата, налоги....
12:10:46 19-11-2024
это че поллитра будет стоить 400 рублей что ли?
проще самогонный аппарат купить и гнать самому -много дешевле будет
12:23:07 19-11-2024
а на что в России цены не вырастут?
12:34:17 19-11-2024
Изначально минимальную розничную цену на крепкий алкоголь ввели как барьер против нелегальной продукции.*** Сделать легальный самогон дороже, чтобы людям было выгоднее покупать нелегальный? И в чём коварный план против бутлегеров?
12:56:19 19-11-2024
До боли напомнило: - Стала водка 6 и 8, всё равно мы пить не бросим, передайте Ильичу нам и 10 по плечу...
2,12 2,87 3,62 4,12 4,42 4,70 5,30 5,52 6,10 6,65 7,00 9,10 10,52
Ничему история не учит.
14:35:14 19-11-2024
Гость (12:56:19 19-11-2024) До боли напомнило: - Стала водка 6 и 8, всё равно мы пить не... 2-52 забыл упомянуть. До хрущевской денежной реформы была 25-20.
12:57:01 19-11-2024
Изначально минимальную розничную цену на крепкий алкоголь ввели как барьер против нелегальной продукции --- Как то это напоминает игру государства с ценами на бензин. Введём акцизы, уберём транспортный налог.))) Ага, счас платим двойную плату, как всегда по "просьбе трудящихся"
14:11:10 19-11-2024
Акцицы в основном. Государству не хватает денег. Производства водки в СССР пол-литра стоило 10-20 копеек. А вот с акцизами в магазине она уже стоила в 30-40 раз дороже. Ничего с тех пор не изменилось. Нужно у Китайцев пример брать. У них нет акцизов на алкоголь. И стоит он там дешевле значительно.
07:39:53 20-11-2024
Это типа, борьба с пьянством.
11:55:23 20-11-2024
Гость (07:39:53 20-11-2024) Это типа, борьба с пьянством. ... Это жадность