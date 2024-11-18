Выровнять зубы стало в два раза дороже

18 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Брекеты / Фото: wayhomestudio / freepik.com

В России значительно подорожало выравнивание зубов – установка брекетов и уход за ними, рассказали Shot ортодонты.

"Самые востребованные американские брекет-системы приходится закупать по параллельному импорту. За год их цена выросла с 240 тыс. до 280 тыс. рублей", – отметили специалисты.

Стоматологи активно переходят на китайский аналог за 230 тыс. рублей. Однако стоимость металлических конструкций – еще не все затраты.

Наблюдение и уход за брекетами в среднем обходится в 150 тыс. рублей, при учете, что зубы пациента полностью здоровы и их не придется лечить или удалять.

Кроме того, на рост цен влияет и огромный спрос на брекеты в 2024 году.