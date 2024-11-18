В России цены на брекеты взлетели почти до полумиллиона рублей
Выровнять зубы стало в два раза дороже
18 ноября 2024, 16:10, ИА Амител
В России значительно подорожало выравнивание зубов – установка брекетов и уход за ними, рассказали Shot ортодонты.
"Самые востребованные американские брекет-системы приходится закупать по параллельному импорту. За год их цена выросла с 240 тыс. до 280 тыс. рублей", – отметили специалисты.
Стоматологи активно переходят на китайский аналог за 230 тыс. рублей. Однако стоимость металлических конструкций – еще не все затраты.
Наблюдение и уход за брекетами в среднем обходится в 150 тыс. рублей, при учете, что зубы пациента полностью здоровы и их не придется лечить или удалять.
Кроме того, на рост цен влияет и огромный спрос на брекеты в 2024 году.
16:14:14 18-11-2024
Ну, кто там кричал за платную медицину, четырьмя лапками?!? Платная медицина - обман населения. Государство обязано заботится о гражданах!
13:16:45 19-11-2024
Гость (16:14:14 18-11-2024) Ну, кто там кричал за платную медицину, четырьмя лапками?!?... Чтобы государство могло вам эти 500 тыс на брекеты выделить, оно должно их у кого-то забрать. Вопрос - у кого?
Еще вопрос: почему государство должно тратить эти 500 тыс. именно на ваши брекеты, в то время как других проблем, куда более серьезных - столько, что не перечесть? У кого-то вообще нет зубов, кому-то нужна операция на сердце, у кого-то нет дорог, работы, дома, но за бюджетные деньги будем ставить вам брекеты?
16:58:30 18-11-2024
Да ну их нафик эти брекеты
18:37:34 18-11-2024
А в Китае кстати уже десяток лет катаракту лечат бесплатна миллионам людей. Да и зубы у них стали лучше за последние 30 лет. В этом году был в Пекине. Белозубая молодежь кругом. Не то что в РФ,
18:44:09 18-11-2024
Теперь брекеты на зубах как символ достатка.
19:23:02 18-11-2024
если обратиться к ортодонту ДО 10-11 лет и поставить систему расширения, это будет стоить на Алтае не более 30 000 руб вместе с изготовлением скобки-расширителя. В Москве эта же процедура от 90 000 руб. А после 11 лет щель нёбная из хрящевого вещества переходит в костное и изменить рост зубов помогут только брекеты. Таким образом вывод - Брекеты носят те, на кого наплевали родители, иначе и не скажешь ..
Кстати в Испании такой расширитель - постановка и наблюдение и пр - стоит от 2500 евро.
08:13:49 19-11-2024
Гость (19:23:02 18-11-2024) если обратиться к ортодонту ДО 10-11 лет и поставить систему... Глупости какие пишете..с 7 лет занимаемся зубами ребенка, ставили систему расширения , ношение год, потом капу,причем дважды меняли по росту-прикус не выровнялся,сами зубы ровные. Вот теперь остались только брекеты... Так что не надо всех под одну гребенку..
19:24:34 18-11-2024
зачастую чтобы эффектно брекеты действовали и эффективно, хирурги нужны - они прокалывают в 3-4 местах верхнее нёбо (несколько продедур!) для ослабления соединения челюстей, поэтому идите к ортодонту ДО 10 лет!!!
09:24:46 19-11-2024
Ничего, и с кривыми зубами походим.
09:33:34 19-11-2024
Да потому что сейчас это стало модно, и ставят все, кому надо и кому не надо, а ведь брекитами и навредить можно. Вот и поднялись цены, чего б на дурачках не заработать...
12:24:48 19-11-2024
Знакомый зуботехник каждый год меняет машину, наверное на брикетах поднялся? Не рассказывает...