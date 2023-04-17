В России частично перестал работать YouTube
Чаще всего проблемы возникают при поиске видео
17 апреля 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России 17 апреля пользователи массово жалуются на проблемы в работе YouTube.
Как сообщает портал News.ru со ссылкой на Donwdetector, наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве, затем следуют Санкт-Петербург и Новосибирск.
Всего о проблемах с YouTube сообщили 314 россиян, по всему миру на неполадки пожаловались 1008 человек.
Чаще всего проблемы возникают при поиске видео.
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