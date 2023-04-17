В России частично перестал работать YouTube

Чаще всего проблемы возникают при поиске видео

17 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России 17 апреля пользователи массово жалуются на проблемы в работе YouTube.

Как сообщает портал News.ru со ссылкой на Donwdetector, наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве, затем следуют Санкт-Петербург и Новосибирск.

Всего о проблемах с YouTube сообщили 314 россиян, по всему миру на неполадки пожаловались 1008 человек.

Чаще всего проблемы возникают при поиске видео.