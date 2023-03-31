Rustore и Yappy. Чем удалось импортозаместить иностранные приложения?

В 2022 году в России пришлось искать замену TikTok, Instagram*, Google Play и другим приложениям

31 марта 2023, 08:16, Антон Дегтярев

Смартфон / Фото: amic.ru

В 2022 году россияне потеряли часть сервисов, которые считались необходимыми для работы и жизни. Из Google Play и AppStore пропали банковские приложения, в РФ отключили Google и Apple Pay, бронировать отели в России через Booking.com стало нельзя. Пришлось искать или создавать с нуля их отечественную замену. Где-то это получилось хорошо, а где-то российским производителям "выстрелить" пока не вышло. Amic.ru собрал главные приложения, которые заместили или всё ещё пытаются заместить в России.

Rustore вместо Google Play

Потребность в Rustore возникла, когда в марте-апреле 2022 года из привычных интернет-магазинов Google Play, AppStore и даже из китайского AppGalery начали пропадать нужные россиянам приложения – в первую очередь банковские (Сбербанка, ВТБ, "Почта Банка", "Открытия", Промсвязьбанка и других). Их нельзя было не только скачать, но и обновить. Срочно потребовалась российская версия Google Play и AppStore. Уже через месяц, в апреле-мае, появилось несколько отечественных аналогов знаменитых магазинов – например, NashStore и RuMarket.

Но, пожалуй, наиболее успешной площадкой стал Rustore, который создала корпорация VK совместно с Министерством цифрового развития России. Бета-версия сервиса запустилась 25 мая 2022 для Android. В неё интегрировали системы безопасности Лаборатории Касперского и VK. Бета-тест завершился 8 февраля 2023 года. Сейчас в Rustore есть приложения по 13 категориям: "развлечения", "транспорт", "финансы", "покупки", "медицина", "государственные", "социальные", "новости" и так далее. Всего в сервисе от VK около 6,3 тысячи программ, которые можно установить на смартфон.

Скачать Rustore могут те, чьи телефоны работают на операционной системе Android.

Сейчас Минцифры РФ хочет обязать оставшихся на российском рынке производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с доступом в интернет в обязательном порядке устанавливать Rustore на их устройства, пишет "Коммерсантъ".

Стартовая страница сайта rustore.ru / Фото: скриншот с сайта rustore.ru

Mir Pay и "СБПэй" вместо Google и Apple Pay

Весной 2022 года в России перестали работать сервисы Google Pay, Sumsung Pay и Apple Pay. Теперь россияне не могли оплачивать покупки с помощью NFC – приложив смартфон к терминалу. И тут вспомнили о российской альтернативе Google Pay – аналогичном сервисе Mir Pay, который запустили ещё в 2019 году. Воспользоваться им могли (и могут) только обладатели карты "Мир" со смартфонами на базе Android. Подключить к Mir Pay можно "мировскую" карту любого банка.

За год число пользователей сервиса выросло в 20 раз, писали "Ведомости".

Для владельцев iPhone также уже существовало приложение Банка России "СБПэй", запущенное в 2021 году. Для оплаты с телефона с помощью "СБПэй" нужно отсканировать QR-код в магазине. К "СБПэй" подключаются вообще все карты. Спрос на него в 2022 году также вырос, писали "Ведомости".

Кроме того, своё приложение для оплаты через NFC запустил Сбербанк (Sberpay). Но в нём до оплаты нужно ввести пароль, либо пройти проверку отпечатка пальца.

"Островок" вместо Booking.com

Сайт Booking.com, на котором ранее можно было найти и забронировать отель, хостел или квартиру во время путешествий, в России также теперь не работает. Но и ему нашлась замена. По функционалу на Booking.com очень похож сайт "Островок.ру", основанный ещё в 2010 году. Даже расцветка здесь та же – бело-синяя.

Есть и другие похожие российские сервисы: Tutu.ru, "Яндекс.Путешествия", "Командировка.ру", Bronevik.com, “Суточно.ру”, “Академсервис”, Tvil.ru. Ozon Travel, ЦИАН, 101hotels.com. В общем, выбора более чем достаточно. В 2022 году максимально увеличили процент бронирований на рынке "Островок" (31% бронирований), 101hotels.com (12,2%) и "Яндекс.Путешествия" (6,6%).

Страница сайта "Островок.ру" / Фото: скриншот

"Яндекс-Музыка" и "VK Музыка" вместо Spotify

Меломанам с телефонами на базе Android пришлось попрощаться с популярным сервисом Spotify, который приостановил работу в РФ. Пользователи пошли на отечественные приложения "Яндекс. Музыка" и "ВК Музыка". Они работают уже давно: "Яндекс Музыка" запущена ещё с 2010 года, а "ВК Музыка" – с 2016 года.

Российские платформы имеют похожий на Spotify функционал и систему рекомендаций. Разве что в 2022 году на них сократилось количество западных исполнителей и аудиокниг. Ведь после начала спецоперации ряд зарубежных музыкантов и писателей прекратили сотрудничество с российскими сервисами.

Rutube вместо YouTube

В санкционный 2022 год в России активно обсуждали блокировку YouTube. К этому шагу призывали депутаты Госдумы, особенно после того, с YouTube начали удалять каналы из России (с YouTube заблокировали каналы Госдумы, российских СМИ и видеоблогеров). Многие "удалённые" начали выкладывать видео в Telegram, в VK Видео и на Rutube. Из этого списка нам больше всего интересен именно Rutube, так как он является прямым аналогом YouTube.

Rutube – почти ровесник YouTube, он появился в России на год позже американского видеохостинга, в 2006 году. Изначально российские блогеры публиковали видео именно на Rutube, но с приходом YouTube в РФ перешли на американскую платформу, а Rutube потерял аудиторию и "зачах".

Новая жизнь Rutube началась в 2022 году – после западных санкций. Уже в марте 2022 года трафик Rutube вырос на 490% и достиг 50,1 млн пользователей, сообщали аналитики из Similarweb.

Сайт провёл ребрендинг, изменил логотип и оформление. В апреле Минобрнауки рекомендовало вузам перенести свой контент на Rutube и в VK.

Сейчас на Rutube можно смотреть оригинальные шоу в категории Rutube Originals, контент российских СМИ и развлекательных каналов.

Однако Rutube полноценной заменой YouTube всё-таки не стал. Блогеры жалуются на то, что сервис неудобный, система рекомендаций в нём не сравнится в YouTube, на Rutube нет подписки без рекламы. Зритель Rutube тоже пока не оценил. Например, на YouTube у Дмитрия Пучкова было 5 млн подписчиков, а на Rutube их сейчас 218 тысяч. У Артемия Лебедева на YouTube было более миллиона подписчиков, а на Rutube их 67,4 тысячи.

Стартовая страница Rutube / Фото: скриншот с сайта Rutube

VK Play вместо Steam

Из-за санкций возникли проблемы и с иностранными сервисами, в которых официально выходят компьютерные игры. В них перестали принимать российские банковские карты. Магазины Microsoft Store и PlayStation Store заблокированы для России. Один из популярных сервисов для персональных компьютеров Steam для россиян свой магазин не заблокировал. Окольными путями (кошелёк в Steam можно пополнять лишь с мобильного счёта) геймеры из России всё ещё могут покупать игры, но не все. Многие из них недоступны по решению правообладателей.

В апреле 2022 года в нашей стране появилась своя игровая площадка с онлайн-магазином VK Play. И 21 февраля 2023 года в сервисе эксклюзивно для России и СНГ вышел первый крупный релиз – игра Atomic Heart российской студии Mundfish, которая сейчас базируется на Кипре. Этот проект сейчас является чуть ли не единственной причиной для российских геймеров установить VK Play.

Кроме того, из известных проектов в сервисе доступен разве что онлайн-шутер Warface и множество инди-игр. В VK Play есть облачный сервис, через который можно поиграть в Counter Strike: Global Offensive, Dying Light, Metro Exodus, Tekken 7 и другие проекты.

Внешне сервис очень похож на Steam, однако ему катастрофически не хватает игр в магазине. Компания VK планирует исправить ситуацию, вложить около 300 млн рублей в российские студии видеоигр и инвестировать миллиард рублей в развитие своего игрового движка.

Страница в VK Play / Фото: скриншот с сайта Vk play

"Россграм" и Rekee вместо Instagram*

С заменой в России заблокированного, экстремистского и запрещённого в РФ Instagram пока всё ещё туго. Больше всего говорили о сети "Россграм", но она до сих пор не запустилась – разработчики ещё проводят деньги и обещают в скором будущем явить её миру.

Доступны соцсети-аналоги – Now, Fiesta и Rekee (бывший Limbiko), но они широкого охвата пока не получили. Самой известной из этих программ стала третья сеть Rekee, или "Реки". Сначала она запустилась под названием Limbiko, но позже переименовалась. Популярность соцсети растёт медленно, но растёт. Пользователи там могут делиться новостями, фотографиями и впечатлениями.

В приложении можно снимать фото и видео, увеличивать фотографии жестом zoom/pinch (разведение двух пальцев), общаться в мессенджере, писать длинные посты (до 20 тысяч знаков), отмечать друзей и ставить лайки. Уже скоро там обещают запустить истории.

Yappy вместо TikTok

Несмотря на то, что TikTok – приложение китайское, в России доступ к нему также ограничен. Российские пользователи не могут загружать видео и просматривать новые видео. Сейчас активно рекламируется аналогичная российская соцсеть Yappy. Его создали ещё в 2021 году на базе приложения для блогеров "Я молодец". В соцсети можно снимать и смотреть короткие ролики длительностью от 15 до 60 секунд.

После ограничения функций TikTok в России в апреле 2022 года аудитория Yappy за месяц выросла на 81%. В конце 2022 года аудитория Yappy достигла 8 миллионов человек, а общий объём загруженного контента составил более 6 млн видео, пишет сайт Sobaka.ru.

Однако у него есть мощные конкуренты. Американский аналог TikTok YouTube Shorts всё ещё работает в России. Также аудиторию забирают российские "VK Клипы", где можно смотреть короткие вертикальные ролики.

Фото: скриншот с сайта приложения Yappy

Supa и Flyvi вместо Canva

Полезные приложения также пришлось замещать. Например, из России ушёл сервис для графического дизайна Canva. Его заменили отечественные сервисы Supa и Flyvi.

Supa существует с 2017 года. Там можно создавать изображения и полиграфию, видео, анимацию, презентации, логотипы, лендинги и мультиссылки. С помощью него можно делать контент для соцсетей, карточки для маркетплейсов, создавать макеты для печатной продукции и так далее.

Российский графический редактор Flyvi нужен для создания дизайнов постов соцсетей, веб-сторис и отложенного постинга. В нём есть графический редактор, виджет веб-сторис и планирование отложенных публикаций.

В обеих программах можно работать в бесплатной и в платной версиях.

* Instagram – принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.