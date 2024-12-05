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В России чиновники срубили ель местной жительницы и установили ее на площади

Женщина посадила дерево вместе с мужем более 30 лет назад

05 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Украшенная елка / Фото: unsplash.com
Украшенная елка / Фото: unsplash.com

В Уфе администрация срезала 30-летнюю ель местной жительницы и установила ее на площади у дворца творчества. Об этом сообщает Baza.

"Женщина посадила дерево вместе с мужем более 30 лет назад, когда у них родилась дочь. 4 декабря она обнаружила, что ель спилена. По камерам женщина увидела, что ее спилили коммунальщики", – пишет издание.

Позже знакомые рассказали ей, что ту самую елку установили на площади перед Дворцом творчества "Ореон".

Возмущенная женщина обратилась в администрацию с жалобой, но чиновники ответили, что ель мешала газопроводу и не могла оставаться на своем месте по технике безопасности.

При этом рядом с домом растет еще одна ель, что ставит под сомнение целесообразность спила 30-летнего дерева женщины.

"Другая ель не такая красивая, и газопроводу, как оказалось, она совсем не мешает", – иронизируют журналисты.

На вопрос, почему ель не мешала газопроводу на протяжении 30 лет, в администрации не смогли дать ответа.

Девушка молится / Фото: unsplash.com / Ben White

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НОВОСТИОбщество
Россия чиновники

Комментарии 9

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гость

18:42:54 05-12-2024

Просто свои посадки деревьев нужно садить на своём огороде! У нас на улице одна вумная женщина тоже посадила ели на улице рядом с дорогой перед своей усадьбой. Скоро они разрастутся и будут перекрывать часть дороги. Коммунальщики тоже их спилят - и будут правы!
Пусть почитают нормы градостроительства - там всё прописано.

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Марк

19:48:57 05-12-2024

гость (18:42:54 05-12-2024) Просто свои посадки деревьев нужно садить на своём огороде! ... а что мешает комунальщикам зайти на территорию и спилить?
ничего, если они даже хаты вскрывают для того чтобы проверить счетчики и тд и им насрать на законы и на хозяев, дали команду они выполняют.

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Гость

07:58:25 06-12-2024

гость (18:42:54 05-12-2024) Просто свои посадки деревьев нужно садить на своём огороде! ... да что вы, а вы в курсе, что территория перед забором тоже считается территорий ухода у частного домовладения, там администрация требует траву скашивать перед забором и сухостой. А здесь ель просто украли, а заодно и деньги из бюджета, деньги же из бюджета выделили на установку ели на площади. Деревья рубят в частном секторе по заявкам жителей и на вырубку акт составляют с причиной вырубки, а не просто так кому то захотелось. А если дерево мешало газопроводу, то почему не спилили второе дерево, они там рядом по обе стороны газопровода, и опять же должен быть акт о вырубке дерева. Коммунальщики не ожидали, что там камеры стоят и их воровство увидят.

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Бдыщ

19:34:41 05-12-2024

Это просто грабеж...

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Гость

22:38:29 05-12-2024

должны компенсацию выплатить!

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Гость

07:45:20 06-12-2024

Гость (22:38:29 05-12-2024) должны компенсацию выплатить!... Правда что ли? И сколько? Чеки остались у женщины? 100 % в лесу и выкопала. Я тоже могу сказать, что половину деревьев в городе я посадил

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гость

09:26:05 06-12-2024

Есть правила, которые нужно соблюдать при посадке деревьев. Простая логика подсказывает, что нельзя садить деревья над теплотрассой, трубопроводами воды, газоснабжения, канализации. Потому что корни деревьев могут повредить трубопроводы. Это понятно? А ещё нельзя садить деревья под линиями электропередач. Защитники спиленной ели - попробуйте догадаться почему.

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Гость

11:08:38 06-12-2024

гость (09:26:05 06-12-2024) Есть правила, которые нужно соблюдать при посадке деревьев. ... эту ель посадили 30 лет назад! Когда газопровода не было и в помине, я думаю, вопрос, почему газопровод протянули так близко к существующим деревьям, а не спилили их предварительно еще тогда. 30 лет ель никому не мешала, а как только понадобилась елка на площадь, сразу помешала. Не надо прикрывать воровство городских чинушек правилами посадки деревьев. А вы видели вообще как тянут газопровод по частному сектору даже у нас в Барнауле, когда его сажают чуть ли не на крыши сараев на участках или рядом с домом так, что даже покрасить стену дома не удастся, не задев газопровод, а ведь есть норматив расстояния газопровода от построек, и дома и сарай стояли конечно еще до проводки газопровода. И никого это не смущает, пока гром не грянет.

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Гость

09:30:56 06-12-2024

Продам елку на корню,возраст около 35 лет.Самовывоз.

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