В России чиновники срубили ель местной жительницы и установили ее на площади

Женщина посадила дерево вместе с мужем более 30 лет назад

05 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Украшенная елка / Фото: unsplash.com

В Уфе администрация срезала 30-летнюю ель местной жительницы и установила ее на площади у дворца творчества. Об этом сообщает Baza.

"Женщина посадила дерево вместе с мужем более 30 лет назад, когда у них родилась дочь. 4 декабря она обнаружила, что ель спилена. По камерам женщина увидела, что ее спилили коммунальщики", – пишет издание.

Позже знакомые рассказали ей, что ту самую елку установили на площади перед Дворцом творчества "Ореон".

Возмущенная женщина обратилась в администрацию с жалобой, но чиновники ответили, что ель мешала газопроводу и не могла оставаться на своем месте по технике безопасности.

При этом рядом с домом растет еще одна ель, что ставит под сомнение целесообразность спила 30-летнего дерева женщины.

"Другая ель не такая красивая, и газопроводу, как оказалось, она совсем не мешает", – иронизируют журналисты.

На вопрос, почему ель не мешала газопроводу на протяжении 30 лет, в администрации не смогли дать ответа.