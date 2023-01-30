В России чиновников научат разговаривать "по-человечески" с населением

Разработали пособие с рекомендациями для общения с гражданами

30 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В РАНХиГС разработали рекомендации для госслужащих с просьбой проявлять эмпатию и этичность в общении с населением, пишут "Известия".

"Обилие клише и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей приводит к тому, что информация воспринимается "как пустой звук", – поясняется в методичке.

В академии подчеркнули, что шаблонные ответы "затрудняют понимание и не располагают к общению", "создают впечатление низкоквалифицированного персонала" и "отвращают от диалога и вызывают раздражение адресата равнодушной реакцией".

Методичку предлагают использовать в администрациях, департаментах и прочих органах власти. В ней приводятся реальные примеры неудачных ответов чиновников и даже явных форм выражения неприязни со стороны госслужащих.

В рекомендациях также указали, что ответ должен быть информативным, содержать чёткие инструкции. Также госслужащих призвали осознать, кому именно они отвечают – какой у человека возраст, образование и жизненная ситуация.