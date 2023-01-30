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В России чиновников научат разговаривать "по-человечески" с населением

Разработали пособие с рекомендациями для общения с гражданами

30 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В РАНХиГС разработали рекомендации для госслужащих с просьбой проявлять эмпатию и этичность в общении с населением, пишут "Известия".

"Обилие клише и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей приводит к тому, что информация воспринимается "как пустой звук", – поясняется в методичке.

В академии подчеркнули, что шаблонные ответы "затрудняют понимание и не располагают к общению", "создают впечатление низкоквалифицированного персонала" и "отвращают от диалога и вызывают раздражение адресата равнодушной реакцией".

Методичку предлагают использовать в администрациях, департаментах и прочих органах власти. В ней приводятся реальные примеры неудачных ответов чиновников и даже явных форм выражения неприязни со стороны госслужащих.

В рекомендациях также указали, что ответ должен быть информативным, содержать чёткие инструкции. Также госслужащих призвали осознать, кому именно они отвечают – какой у человека возраст, образование и жизненная ситуация.

 

Комментарии 7

  • зачем мебель и кровати менять в борделе, раз выручка падает - меняют девочек....
    30 января, Гость   Ответить
  • Ха-ха. Высокопоставленное быдло вдруг начнёт как-то по-другому разговаривать... Жгите ещё...
    30 января, Гость   Ответить
  • Если кто обращался в органы власти, то в ответном письме вам сначала перечисляют номера законов, которыми руководствуются. Причём на лист-два. И только потом одним предложением конкретика. Видимо, стандарт такой. Хотя если уж хотят придать вид законности ответа, пусть бы объясняли, как по сути и почему применили то или иное положение.
    30 января, Гость   Ответить
  • Сытый голодного не разумеет....
    30 января, Гость   Ответить
  • Госдума рассматривает закон об отмене страховых взносов за работающих пенсионеров. то есть пенсы просили индексацию, им - пожалуйста! Но теперь не будет возможности увеличить пенсию в перспективе, если страхвзносы отменят.
    30 января, Гость   Ответить
  • Очень хорошо что наконец-то турнули Мау из РанХигса, одного из лютых гайдаровцев, основателя-методолога постсоветского колониального строя в России. Это его кузница (наряду с ВШЭ и РЭШ) клепает кадры для госуправления, благодаря которому до сих пор держится полуколониальный статус и которому противостоит ручное управление ВВ. По инерции таких еще долго будут штамповать, а с учётом общей деградации.. кароче еще хлебнём.
    30 января, Гость   Ответить
  • В первую очередь надо выдрессировать тех кто собирается обучать чиновников. Не население а граждане народ единственный носитель власти в РФ, слугами которого являются госчиновники .Поэтому за подобные оскорбления власти, преступления(надо ввести в УК чтобы чтили)- штраф по первому, сажать по второму с запретом занимать пожизненно любые даже технические должности в госаппарате.
    30 января, Гость   Ответить
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