В России число госслужащих сократят на 10%
Реформа затронет около 400 тыс. человек
11 ноября 2024, 12:45, ИА Амител
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
К 1 июля 2025 года правительство планирует сократить штат госслужащих, сообщает "Коммерсантъ".
"Ожидается, что реформа коснется 400 тыс. человек – более 0,5% занятых в российской экономике", – отмечает издание.
Зарплаты сокращенных сотрудников направят на повышение тем, кто продолжит работу. По мнению властей, информатизация должна снизить численность чиновников и помочь сохранить на госслужбе профессионалов, а также привлекать к работе молодых специалистов.
Часть ведомств сократит только вакантные должности. Также допускают, что сокращение штата на 10% – это лишь ориентир, но доля может оказаться и выше.
12:49:36 11-11-2024
Реформа затронет около 400 тыс. человек --- хорошая новость. На проиводство сейчас требуются. Только подучить надо будет
13:16:36 11-11-2024
Гость (12:49:36 11-11-2024) Реформа затронет около 400 тыс. человек --- хорошая новость....
О чём вы? На производстве работать нужно, а это точно не про госслужащих.
12:53:49 11-11-2024
Лишь бы за справками после этого больше бегать не пришлось. Тут цифровизация должна помочь. Хотя она и мошенникам нравится, чем ее больше, тем им лучше. Цифра, в отличии от человека, ни за что не отвечает. Исчезла с карты, ну что ж тут поделаешь, сами не туда нажали. Ну или сбой в компе, все равно никто не виноват
13:50:58 11-11-2024
Гость (12:53:49 11-11-2024) Лишь бы за справками после этого больше бегать не пришлось. ... Не поможет, обрабатывает заявление все равно сотрудник и не важно на листе бумаге оно или на экране монитора, всем меньше сотрудников, тем дольше буду обрабатываться заявления, а их и так сейчас огромное количество, к тому же толковые сотрудники не выдерживают и уходят в ту же пятерочки или фикс прайс, потому что там ЗП выше и голова не болит, но это речь про ОМСУ, за госслужбы не скажу. Специалист районной администрации получает 22-24 на руки, с НГ техничка будет получать на руки 22. Поэтому деградация местных властей идёт полным ходом.
12:53:49 11-11-2024
И откроют новые ПАО...и ..ООО.
12:54:04 11-11-2024
а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при нынешних зарплатах. И так перегрузка по работе, да еще за "того уволенного из 10%". Молодежь как узнают, какая зпл и сколько делать - разворачиваются и уходят
13:37:12 11-11-2024
гость (12:54:04 11-11-2024) а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при... но что то вас там держит. Так всегда - официально зп низкая работы много, а на деле ест нюансы.
14:39:10 11-11-2024
гость (12:54:04 11-11-2024) а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при... Я вот когда читаю про "разворачивающуюся" молодежь, мне одно непонятно - а куда они разворачиваются? Все в Москву или куда? На что они, развернувшись живут на следующий день после разворота? Или это за счет родителей возможны маневры?
16:46:37 11-11-2024
Гость (14:39:10 11-11-2024) Я вот когда читаю про "разворачивающуюся" молодежь, мне одно... У них спросите.
12:55:06 11-11-2024
Все попытки сократить число госслужащих, приводили к одному и тому же - их увеличению. Напоминает борьбу с Лернейской гидрой, одну голову срубишь, а две вырастают.
13:15:05 11-11-2024
Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...
16:01:19 11-11-2024
Гость (13:15:05 11-11-2024) Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...... Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог
16:50:10 11-11-2024
Гость (13:15:05 11-11-2024) Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...... Ну значит сейчас всё перевернут- кладовщиков сократят и пола буду драить экономисты.
13:28:59 11-11-2024
Дармоедов надо сокращать на 90% и оставить только по настоящему толковых
13:35:27 11-11-2024
ну вот, а вы мигрантов хотели завозить. Вон какой резерв трудовых рук.
13:57:50 11-11-2024
Сомневаюсь сильно что останутся профессионалы. Их обычно и сокращают, остаются хитроопые. И парочка профи которые умрут на работе потому как на них все повесят.
16:08:31 11-11-2024
Гость (13:57:50 11-11-2024) Сомневаюсь сильно что останутся профессионалы. Их обычно и с... А когда оставшиеся профи умрут или таки сбегут, то за нехилые деньги работу отдадут "нужным" на аутсорс. Но этот аутсорс будет работать через одно место, потому как никто из оставшихся не в состоянии даже внятно поставить ему задачу. И пофиг что в итоге всё стало только хуже и дороже. Зато налицо "борьба с бюрократией", рост зарплат у оставшихся с бонусом в виде наличия стрелочника-аутсорса, аутсорс хоть и с гемором но также вовсе не в убытке. Профит, схема надежная и проверенная уже многими ведомствами.
14:08:08 11-11-2024
У нас все сокращения проходят по одному сценарию - сокращают специалистов оставляя все руководство.
15:48:31 11-11-2024
Значит их количество увеличится.
16:36:23 11-11-2024
Рособр можно сократить в полном составе! Все равно только работать мешают.
17:17:57 11-11-2024
Депутатов вон никто не сокращает, понятно сократят тех кто работает с народом, в этой стране экономят только на народе.