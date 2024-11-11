В России число госслужащих сократят на 10%

Реформа затронет около 400 тыс. человек

11 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

К 1 июля 2025 года правительство планирует сократить штат госслужащих, сообщает "Коммерсантъ".

"Ожидается, что реформа коснется 400 тыс. человек – более 0,5% занятых в российской экономике", – отмечает издание.

Зарплаты сокращенных сотрудников направят на повышение тем, кто продолжит работу. По мнению властей, информатизация должна снизить численность чиновников и помочь сохранить на госслужбе профессионалов, а также привлекать к работе молодых специалистов.

Часть ведомств сократит только вакантные должности. Также допускают, что сокращение штата на 10% – это лишь ориентир, но доля может оказаться и выше.