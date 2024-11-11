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В России число госслужащих сократят на 10%

Реформа затронет около 400 тыс. человек

11 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

К 1 июля 2025 года правительство планирует сократить штат госслужащих, сообщает "Коммерсантъ".

"Ожидается, что реформа коснется 400 тыс. человек – более 0,5% занятых в российской экономике", – отмечает издание.

Зарплаты сокращенных сотрудников направят на повышение тем, кто продолжит работу. По мнению властей, информатизация должна снизить численность чиновников и помочь сохранить на госслужбе профессионалов, а также привлекать к работе молодых специалистов.

Часть ведомств сократит только вакантные должности. Также допускают, что сокращение штата на 10% – это лишь ориентир, но доля может оказаться и выше.

Комментарии 21

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Гость

12:49:36 11-11-2024

Реформа затронет около 400 тыс. человек --- хорошая новость. На проиводство сейчас требуются. Только подучить надо будет

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Гость

13:16:36 11-11-2024

Гость (12:49:36 11-11-2024) Реформа затронет около 400 тыс. человек --- хорошая новость....
О чём вы? На производстве работать нужно, а это точно не про госслужащих.

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Гость

12:53:49 11-11-2024

Лишь бы за справками после этого больше бегать не пришлось. Тут цифровизация должна помочь. Хотя она и мошенникам нравится, чем ее больше, тем им лучше. Цифра, в отличии от человека, ни за что не отвечает. Исчезла с карты, ну что ж тут поделаешь, сами не туда нажали. Ну или сбой в компе, все равно никто не виноват

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Гость

13:50:58 11-11-2024

Гость (12:53:49 11-11-2024) Лишь бы за справками после этого больше бегать не пришлось. ... Не поможет, обрабатывает заявление все равно сотрудник и не важно на листе бумаге оно или на экране монитора, всем меньше сотрудников, тем дольше буду обрабатываться заявления, а их и так сейчас огромное количество, к тому же толковые сотрудники не выдерживают и уходят в ту же пятерочки или фикс прайс, потому что там ЗП выше и голова не болит, но это речь про ОМСУ, за госслужбы не скажу. Специалист районной администрации получает 22-24 на руки, с НГ техничка будет получать на руки 22. Поэтому деградация местных властей идёт полным ходом.

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Гость

12:53:49 11-11-2024

И откроют новые ПАО...и ..ООО.

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гость

12:54:04 11-11-2024

а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при нынешних зарплатах. И так перегрузка по работе, да еще за "того уволенного из 10%". Молодежь как узнают, какая зпл и сколько делать - разворачиваются и уходят

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Гость

13:37:12 11-11-2024

гость (12:54:04 11-11-2024) а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при... но что то вас там держит. Так всегда - официально зп низкая работы много, а на деле ест нюансы.

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Гость

14:39:10 11-11-2024

гость (12:54:04 11-11-2024) а и то верно, никто не рвется идти работать на госслужбу при... Я вот когда читаю про "разворачивающуюся" молодежь, мне одно непонятно - а куда они разворачиваются? Все в Москву или куда? На что они, развернувшись живут на следующий день после разворота? Или это за счет родителей возможны маневры?

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Гость

16:46:37 11-11-2024

Гость (14:39:10 11-11-2024) Я вот когда читаю про "разворачивающуюся" молодежь, мне одно... У них спросите.

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Гость

12:55:06 11-11-2024

Все попытки сократить число госслужащих, приводили к одному и тому же - их увеличению. Напоминает борьбу с Лернейской гидрой, одну голову срубишь, а две вырастают.

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Гость

13:15:05 11-11-2024

Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...

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Гость

16:01:19 11-11-2024

Гость (13:15:05 11-11-2024) Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...... Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог

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Гость

16:50:10 11-11-2024

Гость (13:15:05 11-11-2024) Помнится, я работала кладовщиком, а значилась экономистом...... Ну значит сейчас всё перевернут- кладовщиков сократят и пола буду драить экономисты.

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Юс

13:28:59 11-11-2024

Дармоедов надо сокращать на 90% и оставить только по настоящему толковых

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Гость

13:35:27 11-11-2024

ну вот, а вы мигрантов хотели завозить. Вон какой резерв трудовых рук.

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Гость

13:57:50 11-11-2024

Сомневаюсь сильно что останутся профессионалы. Их обычно и сокращают, остаются хитроопые. И парочка профи которые умрут на работе потому как на них все повесят.

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Гость

16:08:31 11-11-2024

Гость (13:57:50 11-11-2024) Сомневаюсь сильно что останутся профессионалы. Их обычно и с... А когда оставшиеся профи умрут или таки сбегут, то за нехилые деньги работу отдадут "нужным" на аутсорс. Но этот аутсорс будет работать через одно место, потому как никто из оставшихся не в состоянии даже внятно поставить ему задачу. И пофиг что в итоге всё стало только хуже и дороже. Зато налицо "борьба с бюрократией", рост зарплат у оставшихся с бонусом в виде наличия стрелочника-аутсорса, аутсорс хоть и с гемором но также вовсе не в убытке. Профит, схема надежная и проверенная уже многими ведомствами.

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Гость

14:08:08 11-11-2024

У нас все сокращения проходят по одному сценарию - сокращают специалистов оставляя все руководство.

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ППШариков

15:48:31 11-11-2024

Значит их количество увеличится.

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Гость

16:36:23 11-11-2024

Рособр можно сократить в полном составе! Все равно только работать мешают.

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Гость

17:17:57 11-11-2024

Депутатов вон никто не сокращает, понятно сократят тех кто работает с народом, в этой стране экономят только на народе.

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