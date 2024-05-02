Медиков Славгородской ЦРБ женщина обвиняет в медлительности и хамстве

02 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Мать держит за руку младенца / Фото: pixabay.com

В марте 2024 года в Славгородской ЦРБ скончался новорожденный. Об этом рассказала amic.ru мать ребенка Елена Диденко, которая винит в случившемся врачей. Роды были преждевременные, но женщина убеждена, что мальчика можно было выходить. Вот только медики, считает Елена, были в этом не заинтересованы.

Роженица до сих пор не может получить результаты вскрытия младенца и отчаянно пытается добиться справедливости.

"Лежи, созревай"

Воды у Елены Диденко отошли 9 марта – на полтора месяца раньше, чем ожидалось. Женщина приехала в Благовещенскую ЦРБ, но оттуда ее на скорой сразу же отправили в больницу Славгорода. Там Елене сказали, что нужно делать кесарево сечение. Вот только сделать операцию ей предложили почти через сутки после того, как отошли воды. Мать уверена, что это промедление было фатальным.

"Меня продержали в безводном периоде 21 час. То есть ребенок все это время был без воды. Когда я приехала в Славгород, они на меня посмотрели и сказали: "Лежи, созревай". Всю ночь я пролежала без вод, и только утром меня прокесарили. Хотя, если по-правильному, они должны были сделать все это в первый же день", – говорит Елена. Сразу после операции малыша роженице не показали. О состоянии младенца ей тоже ничего не сообщали.

"В полдвенадцатого дня меня привезли в палату. Я все спрашивала про ребенка, а они мне говорили, что сейчас придет детский врач и все расскажет. В итоге, когда я дождалась врача, она мне грубо бросила: "Что вы хотите знать? Мальчик 1989 граммов, что вам еще надо?" И на этом все", – вспоминает женщина.

Уже на следующий день Елене сказали, что малыша будут экстренно перевозить в "Дар". Но затем изменили свое решение и подключили мальчика к аппарату ИВЛ.

Женщина несколько раз подходила к ребенку и сама видела, что ему становится все хуже. Цвет кожи малыша постоянно темнел, пока младенец не стал почти черным.

Позднее Елене сообщили, что ее сын умер. По словам женщины, этот разговор произошел в очень странной манере.

"Зашла какая-то врач, не представилась даже. И сказала что-то вроде: "Вам уже сказали, что ваш ребенок умер? Если хотите, можете идти попрощаться с телом". И ушла", – рассказывает роженица.

Елене предложили остаться в больнице, но она сказала врачам, что собирается домой. Выписали ее за 40 минут.

"Его можно хоть сейчас от аппарата отключать"

Елена считает, что малыша можно было спасти, но врачи Славгородской ЦРБ, по ее мнению, "были в этом не заинтересованы". Больше всего ее возмутило грубое поведение некоторых медиков. В больнице была лишь одна врач, которая поддерживала роженицу.

"Смены врачей менялись. Была одна молодая специалист, ей лет 30, наверное. Он всю ночь с моим малышом просидела. Прибегала ко мне и рассказывала, что и как. И настрой давала такой, что все будет хорошо, что моего сына можно спасти, что она сделает все для этого", – вспоминает Елена. Но пришедшая вместо нее врач вела себя совсем иначе, рассказывает женщина.

"А когда на утро пришла другая, более взрослая, она мне так и сказала: "Ваш ребенок не жилец, его можно хоть сейчас от аппарата отключать. Представьте, для матери услышать такое. Это очень тяжело и очень больно", – не скрывает эмоций собеседница.

От чего умер малыш?

Ребенка похоронили 16 марта. В справке о смерти, по словам Елены, написаны три причины смерти:

"инфекция внутриамниотическая плода";

"Апгар оценка по шкале 4-7 балла через 1 минуту с асфиксией";

"преждевременный разрыв амниотической полости, влияние на плод".

По словам Елены, малышу делали вскрытие в Барнауле: она сама на этом настояла. Но результатов этой экспертизы до сих пор не дождалась. Женщина написала обращение в региональный Минздрав. Там сообщили, что проводят проверку по факту случившегося и пообещали сообщить о ее результатах.

Но мать погибшего малыша собирается идти дальше – в ближайшее время она намерена обратиться в прокуратуру.

Это не первый случай гибели новорожденного в Славгородской ЦРБ в 2024 году. На днях жительница Славгорода рассказала в соцсетях, как в этом же медучреждении умерла ее дочь, которой было всего 19 дней. Родители убеждены, что девочке не была оказана своевременная медицинская помощь, не был установлен диагноз, и ее просто не лечили.