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В России до максимума выросло число семей, которым хватает денег на все

Показатель стал самым высоким с 2016 года

30 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Во втором квартале 2024 года доля семей, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигла максимума – 4,9%, что на 1,0 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает РИА Новости.

Это самый высокий показатель с 2016 года. При этом число семей, испытывающих трудности в приобретении товаров длительного пользования, уменьшилось до 47,6%. Доля семей, которым хватает на еду и оплату ЖКХ, но сложно купить одежду, снизилась до 10% – минимум с начала 2016 года.

Рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.

Ранее сообщалось, что в России могут сильно подорожать продукты. 

деньги

Комментарии 25

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Гость

14:41:35 30-10-2024

А в крае?

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Гость

15:01:57 30-10-2024

Гость (14:41:35 30-10-2024) А в крае?...
-В чём сила, брат?
-Сила в правде!
Вот так, оказывается мы и амерам уже козью морду сделали и до максимума лучше жить стали.
Правда пока только в "официальной" статистике. А то бы сами, без статистики, не заметили

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Гость

14:43:08 30-10-2024

какие чинуши отчеты красивые пишут...вообще живем топрипеваючи...это так подогревают..подготавливают к скачку цен?
Опрос вели видимо среди чинуш?

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Денис

14:43:55 30-10-2024

Ну вот и зажили... Наконец-то...

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Элен без ребят

14:47:58 30-10-2024

Амик, добавьте смайлик рукалицо два раза.

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Гость

15:19:40 30-10-2024

Элен без ребят (14:47:58 30-10-2024) Амик, добавьте смайлик рукалицо два раза. ... Безребятишная, а почему вы сразу так в штыки это восприняли? Ведь речь не про вас конкретно, не про Барнаул, и даже не про АК. РИА Новости публикует федеральный рейтинг по всей стране. Вы, как человек образованный, надеюсь понимаете, что экономическая география по стране разная. С чего бы в АК жить хорошо? С/х и переработка? Ну ок. Но сколько там занятость? Немного. Туризм? Так это больше Горный. У нас только та часть края, что ближе к Горному немного выхватывает турденег - озеро Белое, Чарыш, Краснощеково, Солонешка, Белокуриха. Остальные ребрихи и калманки с кулундами - чисто профанация. Промпроизводства нет. ИТ сфера ограничена двумя конторами. Местные строители ушли уже из края в соседние регионы строить, ибо здесь ставки высокие, преференций нет, льгот не дают. Откуда здесь баблу взяться? Край откровенно нищий. Весь. Где-то больше, где-то меньше. Но точно нищий. Но не все территории такие. Я вам даже в Сибири навскидку три территории назову где и богаче, и сытнее. А по всей стране если взять, то тем более. Вы давно в Питере или Москве были? Они на принципиально ином уровне живут. Я не так давно летел через Москву в одну европейскую страну. Так ощущение, что Москва - это Москва, а эта страна - Барнаул. Круче, шикарнее, комфортнее в разы. Какая Европа, она глотает. Поэтому появлению более успешных граждан лично я не удивлен. Удивлен тем, что вы удивлены)

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Гость

17:34:16 30-10-2024

Гость (15:19:40 30-10-2024) Безребятишная, а почему вы сразу так в штыки это восприняли?...
Батенька, вас ждет врач на Суворова

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м. Фикс

18:13:28 30-10-2024

Гость (15:19:40 30-10-2024) Безребятишная, а почему вы сразу так в штыки это восприняли?...
Вот вы вроде все понимаете, даже уточняете что это федеральный рейтинг, а не Барнаул. И тем не менее, в пример приводите Москву. Но ведь рейтинг не по Москве, а по РФ, где география экономики очень разная. И сама Москва тоже разная. А выйдешь за пределы Москвы и СРАЗУ!!! начинается РФ, с такими же, как у нас, заброшенными и запущенными селами и малыми городами. Я с вами соглашусь, что у нас, как вы пишите, промпроизводства нет. Не согласится Правительство АК, ведь у них оно растёт лет 20 подряд, особенно в последние годы. Туризм развивается опережающими темпами, а производство в с/х и его переработке бьёт все рекорды, даже советские. Поэтому появлению успешных граждан и я не удивлен. Удивляет их количество на фоне следующих новостей "Индекс кредитной сознательности упал до минимума с 2020 года". И Алтайский край далеко не самый несознательный, учитывая географию экономики РФ.

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Гость

14:52:28 30-10-2024

ну вот а то всё жалуются

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Гость

14:55:54 30-10-2024

А что, у нас уже первое апреля? Вроде осень на дворе.

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Гость

15:15:56 30-10-2024

Гость (14:55:54 30-10-2024) А что, у нас уже первое апреля? Вроде осень на дворе. ... Видимо, межсезонное обострение)))

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Гость

15:23:04 30-10-2024

Гость (14:55:54 30-10-2024) А что, у нас уже первое апреля? Вроде осень на дворе. ... Мега-шутко

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Акакий

15:08:53 30-10-2024

И это то о чём мы мечтали?Основная масса живёт в бедности,а пенсионеры ,если не работают,то вообще в нищете.Где ,кому какая радость?

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Гость

22:40:15 30-10-2024

Акакий (15:08:53 30-10-2024) И это то о чём мы мечтали?Основная масса живёт в бедности,а ... мама моя вот первого улетает с подружками в Тай до 11 ноября, путевки по 180 тр, подружек четверо, всем по 75-79 лет. Те, кто нормально работал и жил, живут очень хорошо. и отдыхают и одеваются и развлекаются. не сочиняй про "нищих" пенсионеров тут

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Акакий

08:48:46 31-10-2024

Гость (22:40:15 30-10-2024) мама моя вот первого улетает с подружками в Тай до 11 ноября... Говоришь,путёвки по 180 т.р.?И работали нормально?А где это они так работали ,что позволяют себе такую роскошь?В Норвегии?Или где нибудь всю жизнь сидели бумажки перекладывали да чаи гоняли?Те кто отпахал на заводах да в селе имеют весьма скромные пенсии,которых только на нищую жизнь и хватает.Я таких больше знаю.Но допускаю,что есть и те кто на пенсию живёт припеваючи,это из другой прослойки,например лица ,которые представляли оплот власти.Хочу здесь отметить одно нехорошее обстоятельство,что данная система порождает дикое социальное неравенство и антагонизм в обществе.Печально это.

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Иванна

15:35:02 30-10-2024

Полностью согласна: дошик и кипяток, а что еще надо то нам. (сарказм)

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Гость

22:40:59 30-10-2024

Иванна (15:35:02 30-10-2024) Полностью согласна: дошик и кипяток, а что еще надо то нам. ... кило дошика стоит дороже севрюги. Да вы миллионер!!

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RUSSKIY

15:54:37 30-10-2024

В новости опечатка? Не хватает, наверное хотели написать. Я первый раз так и прочитал заголовок.

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Дюша

15:57:44 30-10-2024

Ну так то не обманули...Пяти процентам населения хватает на всё...Как пел БГ : "Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть...А остальным 95 не хватает ни на что...

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ППШариков

16:43:04 30-10-2024

Денег много не бывает так как наши потребности всегда опережают наши возможности.

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Гость

18:49:45 30-10-2024

Либо очередная туфта, либо кто-то нехило греет руки на конфронтации с украми (быть может, для того и затеянной?)...

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Гость

19:22:06 30-10-2024

Я вот вижу людей, копающихся в мусорных баках, но я не вижу работающих людей, копающихся в мусорных баках. Да, где-то экономят, но на отдых ездят, машинёшка какая-никакая, дети сыты, одеты. Понятно, что хотелось бы кушать рябчиков в ананасах, а на выходные летать в Милан, но такая роскошь доступна процентам 5 населения. Остальные живут более-менее в нормальных условиях - икра не каждый месяц, но мясо едят. Пенсионеров жалко - тут многих прям прокинули. Есть еще маргиналы, принципиально живущие на пособия.

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Гость

21:09:42 30-10-2024

Чтобы Россию считали успешной страной необходимо, чтобы более 25-35 % всего населения хватало денег на все. А эти 5% - ни о чем. Это говорит о растущей разницей между богатыми и бедными. И где национальные проекты Президента?

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Евгений

21:32:06 30-10-2024

Рост денег откуда? Почему нет результатов исследований? Интересно, а в этих подборках учитываются выплаты участникам? Так то роста зарплат не наблюдается, только рост цен на всё.

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гость

22:32:29 30-10-2024

Оторвала листочек с бесплатной раздачей продуктовых наборов. Звоню. Записали, пригласили приходить. Назвали адрес. Ищу на карте. НЕТ ТАКОГО АДРЕСА. Халява сорвалась. Не отношусь я к людям, которым денег хватает на всё. И даже, пожалуй, не знаю таких людей.

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