В России до максимума выросло число семей, которым хватает денег на все

Показатель стал самым высоким с 2016 года

30 октября 2024, 14:30, ИА Амител

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Во втором квартале 2024 года доля семей, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигла максимума – 4,9%, что на 1,0 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает РИА Новости.

Это самый высокий показатель с 2016 года. При этом число семей, испытывающих трудности в приобретении товаров длительного пользования, уменьшилось до 47,6%. Доля семей, которым хватает на еду и оплату ЖКХ, но сложно купить одежду, снизилась до 10% – минимум с начала 2016 года.

Рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.

Ранее сообщалось, что в России могут сильно подорожать продукты.