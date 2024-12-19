В России годовая инфляция ускорилась до 9,52% за неделю
С 10 по 16 декабря она составила 0,35%
19 декабря 2024, 12:25, ИА Амител
За период с 10 по 16 декабря годовая инфляция ускорилась до 9,52%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Минэкономразвития и Росстата.
С 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35%, с начала декабря – 0,97%, с начала года – 9,14%.
Общий рост стоимости продовольственных товаров достиг 0,80%. Изменились цены на следующие продукты:
- огурцы (+10,1%);
- помидоры (+4,1%);
- белокочанная капуста (+2,9%);
- куриные яйца (+1,8%);
- куриное мясо (+1,7%);
- сливочное масло (+0,6%).
"В секторе непродовольственных товаров на 0,2% выросли цены на поливитамины. Также выросли цены на гигиенические прокладки (+0,5%), зубные щетки (+0,6%). Минэкономразвития также отмечает снижение роста цен на легковые автомобили (до 0,2%), электро- и бытовые приборы (до 0,3%). Выросли тарифы на проезд в трамвае (+2,0%) и троллейбусе (+1,1%)", – отмечается в статистике.
12:30:19 19-12-2024
Да ладно, не может быть!!! 😳😱
12:44:41 19-12-2024
уф-ф-ф, это ж надо так сформулировать заголовок...
16:28:04 19-12-2024
А годовая на все сто.