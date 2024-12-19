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В России годовая инфляция ускорилась до 9,52% за неделю

С 10 по 16 декабря она составила 0,35%

19 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru
Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

За период с 10 по 16 декабря годовая инфляция ускорилась до 9,52%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Минэкономразвития и Росстата.

С 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35%, с начала декабря – 0,97%, с начала года – 9,14%.

Общий рост стоимости продовольственных товаров достиг 0,80%. Изменились цены на следующие продукты:

  • огурцы (+10,1%);
  • помидоры (+4,1%);
  • белокочанная капуста (+2,9%);
  • куриные яйца (+1,8%);
  • куриное мясо (+1,7%);
  • сливочное масло (+0,6%).

"В секторе непродовольственных товаров на 0,2% выросли цены на поливитамины. Также выросли цены на гигиенические прокладки (+0,5%), зубные щетки (+0,6%). Минэкономразвития также отмечает снижение роста цен на легковые автомобили (до 0,2%), электро- и бытовые приборы (до 0,3%). Выросли тарифы на проезд в трамвае (+2,0%) и троллейбусе (+1,1%)", – отмечается в статистике.

цены инфляция

Комментарии 3

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Сергей

12:30:19 19-12-2024

Да ладно, не может быть!!! 😳😱

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Musik

12:44:41 19-12-2024

уф-ф-ф, это ж надо так сформулировать заголовок...

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Гость

16:28:04 19-12-2024

А годовая на все сто.

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