В России годовая инфляция ускорилась до 9,52% за неделю

С 10 по 16 декабря она составила 0,35%

19 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

За период с 10 по 16 декабря годовая инфляция ускорилась до 9,52%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Минэкономразвития и Росстата.

С 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35%, с начала декабря – 0,97%, с начала года – 9,14%.

Общий рост стоимости продовольственных товаров достиг 0,80%. Изменились цены на следующие продукты:

огурцы (+10,1%);

помидоры (+4,1%);

белокочанная капуста (+2,9%);

куриные яйца (+1,8%);

куриное мясо (+1,7%);

сливочное масло (+0,6%).