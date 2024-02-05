В России хотят сделать "человечными" проценты по займам в МФО
Инициативу аргументируют тем, что и нынешние действующие 292% годовых – это много
05 февраля 2024, 09:57, ИА Амител
В весеннюю сессию Госдумы планируют внести законопроект, который еще сильнее ограничит проценты по займам в микрофинансовых организациях, пишет "Парламентская газета".
Депутат Анатолий Аксаков отметил, что запрет МФО может привести к тому, что бизнес начнет действовать нелегально. Но можно ограничить процентную ставку по кредитам и займам.
Парламентарий напомнил, что ранее ставка составляла один процент в день – это 365% годовых. Однако с 1 июля 2023 года установили новую предельную планку – 0,8% в день.
"Надо двигаться дальше. Можно рассмотреть, уже начиная с этого года, возможность снижения этих ставок, для того чтобы они были более разумными с точки зрения потребителей. В весеннюю сессию такой законопроект может появиться", – отметил Аксаков.
Ранее депутаты предложили ограничить количество микрозаймов на одного человека.
11:58:36 05-02-2024
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12:44:35 05-02-2024
Вернуть СССР и точка.
12:59:38 05-02-2024
гость (12:44:35 05-02-2024) Вернуть СССР и точка.... Что бы вернуть СССР или что-то похожее,надо избавиться от центробанка и переписать конституцию. Займетесь?