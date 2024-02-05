В России хотят сделать "человечными" проценты по займам в МФО

Инициативу аргументируют тем, что и нынешние действующие 292% годовых – это много

05 февраля 2024, 09:57, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

В весеннюю сессию Госдумы планируют внести законопроект, который еще сильнее ограничит проценты по займам в микрофинансовых организациях, пишет "Парламентская газета".

Депутат Анатолий Аксаков отметил, что запрет МФО может привести к тому, что бизнес начнет действовать нелегально. Но можно ограничить процентную ставку по кредитам и займам.

Парламентарий напомнил, что ранее ставка составляла один процент в день – это 365% годовых. Однако с 1 июля 2023 года установили новую предельную планку – 0,8% в день.

"Надо двигаться дальше. Можно рассмотреть, уже начиная с этого года, возможность снижения этих ставок, для того чтобы они были более разумными с точки зрения потребителей. В весеннюю сессию такой законопроект может появиться", – отметил Аксаков.

Ранее депутаты предложили ограничить количество микрозаймов на одного человека.