Россиянам рассказали, какой кредит можно получить в МФО при зарплате 100 тысяч

На размер займа влияют несколько факторов

01 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Микрофинансовые организации гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заёмщикам, сообщает РИА Новости.

"Сумма одобрения может различаться в 3-4 раза. Даже если ваш доход превышает, скажем, 100 тысяч рублей, вряд ли в первый раз вам выдадут больше 5-7 тысяч рублей", – отметил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв.

Компании подстраховываются от риска невозврата, ведь МФО, в отличие от банков, не требуют подтверждения доходов, а 87% займов "до зарплаты" вообще выдаются онлайн – без личного присутствия заёмщика.

Наиболее надёжным клиентам МФО готовы одобрять займы в рассрочку, причём суммы сопоставимы с банковскими кредитами, доходя до 100 тысяч рублей.

На размер займа также влияет динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) – соотношение всех долгов к ежемесячным доходам.

"МФО может выдать крупную сумму клиенту, у которого ПДН стабильно находится на уровне 80%. А вот человеку, чей ПДН недавно вырос с 50% до 80%, могут сократить объём финансирования", – пояснил Пономарёв.

Ранее сообщили, что в России с 1 июля 2023 года изменятся правила выдачи микрозаймов.