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Россиянам рассказали, какой кредит можно получить в МФО при зарплате 100 тысяч

На размер займа влияют несколько факторов

01 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Микрофинансовые организации гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заёмщикам, сообщает РИА Новости.

"Сумма одобрения может различаться в 3-4 раза. Даже если ваш доход превышает, скажем, 100 тысяч рублей, вряд ли в первый раз вам выдадут больше 5-7 тысяч рублей", – отметил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв.

Компании подстраховываются от риска невозврата, ведь МФО, в отличие от банков, не требуют подтверждения доходов, а 87% займов "до зарплаты" вообще выдаются онлайн – без личного присутствия заёмщика.

Наиболее надёжным клиентам МФО готовы одобрять займы в рассрочку, причём суммы сопоставимы с банковскими кредитами, доходя до 100 тысяч рублей.

На размер займа также влияет динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) – соотношение всех долгов к ежемесячным доходам.

"МФО может выдать крупную сумму клиенту, у которого ПДН стабильно находится на уровне 80%. А вот человеку, чей ПДН недавно вырос с 50% до 80%, могут сократить объём финансирования", – пояснил Пономарёв.

Ранее сообщили, что в России с 1 июля 2023 года изменятся правила выдачи микрозаймов.

 

Комментарии 10

  • Расходимся. Новость не для комментаторов АМИКа. Тут одни МРОТники
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну че расходимся то а посублимировать?)))
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем брать микрокредит при зарплате в 100тр?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у меня 50 +подработки
    01 февраля, Гость   Ответить
  • МФО как противоречащие традиционным религиям, кроме иудаизма, преступные грабительские ростовщически паразитические системы закабаления в финансовые пожизненно рабы граждан должны быть ликвидированы и запрещены на территории России. Есть банки достаточно. Их нужно только реконструировать выбросив из них для граждан физических лиц процент в рост на займы кредиты и другие продукты, а также надуманные мошеннически комиссии, оставив главной формой получения прибыли для себя из прибыли предприятий реального сектора экономики, выпускающих товар в которые банки вложили свои инвестиции.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • оставив главной формой получения прибыли для себя из прибыли предприятий реального сектора экономики **** Ау, товарисч, коммунизма уже четверть века как нет. Ты спал всё это время?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а в двух словах - слабо?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А для получающих зарплаты 18 000 руб будут новости?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • 18 000 руб будут новости? - вы там держитесь.. и всего хорошего..
    02 февраля, Гость   Ответить
  • -Ау, товарисч, коммунизма уже четверть века как нет. Ты спал всё это время? А ты что. Коммунизм видал? Может тебе пора уж с наркоты слезать?
    02 февраля, Гость   Ответить
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