НОВОСТИОбщество

В России хотят ограничить число детей под опекой, чтобы на них не зарабатывали деньги

Исключение составят дети из одной семьи

27 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Дети и игрушки / Фото: unsplash.com
Дети и игрушки / Фото: unsplash.com

В Совфеде разрабатывают законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку, сообщает РИА Новости.

"Считаем, что необходимо ограничить количество детей, которых можно брать под опеку - до трех. В исключительных случаях, если ребята из одной семьи, то это будет исключение", - рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

Сенатор пояснил, что инициатива актуальна из-за так называемых "детских дач", когда большое количество детей берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги.

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Под Новосибирском приемная семья отсудила дочь у ее родной матери

Проиграв суд, женщина пропала и перестала платить алименты
НОВОСТИОбщество
дети Законопроекты

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

15:53:55 27-03-2024

Правильно. Сразу как-то не решились принять такое решение.
А то набрали детей и чего только не успевают сделать.
И дом отремонтировать, одежду купить, технику. В частном секторе даже коптильню приобрели.
Мясо, рыбу накоптили и торгуют.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Твайлайт Спаркл

09:18:09 28-03-2024

Знаю подобную семью, набрали 5-7 детей. В принципе всё даже ок, опекун уважаемая школьный учитель, с детьми умеет работать. Правда, один из детей утонул, упс.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:27 28-03-2024

Твайлайт Спаркл (09:18:09 28-03-2024) Знаю подобную семью, набрали 5-7 детей. В принципе всё даже ... Дети тонут и в семьях с одним единственным ребенком. Упс.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров