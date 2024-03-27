В России хотят ограничить число детей под опекой, чтобы на них не зарабатывали деньги

Исключение составят дети из одной семьи

27 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Дети и игрушки / Фото: unsplash.com

В Совфеде разрабатывают законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку, сообщает РИА Новости.

"Считаем, что необходимо ограничить количество детей, которых можно брать под опеку - до трех. В исключительных случаях, если ребята из одной семьи, то это будет исключение", - рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

Сенатор пояснил, что инициатива актуальна из-за так называемых "детских дач", когда большое количество детей берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги.