В России хотят ограничить число детей под опекой, чтобы на них не зарабатывали деньги
Исключение составят дети из одной семьи
27 марта 2024, 15:25, ИА Амител
Дети и игрушки / Фото: unsplash.com
В Совфеде разрабатывают законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку, сообщает РИА Новости.
"Считаем, что необходимо ограничить количество детей, которых можно брать под опеку - до трех. В исключительных случаях, если ребята из одной семьи, то это будет исключение", - рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.
Сенатор пояснил, что инициатива актуальна из-за так называемых "детских дач", когда большое количество детей берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги.
15:53:55 27-03-2024
Правильно. Сразу как-то не решились принять такое решение.
А то набрали детей и чего только не успевают сделать.
И дом отремонтировать, одежду купить, технику. В частном секторе даже коптильню приобрели.
Мясо, рыбу накоптили и торгуют.
09:18:09 28-03-2024
Знаю подобную семью, набрали 5-7 детей. В принципе всё даже ок, опекун уважаемая школьный учитель, с детьми умеет работать. Правда, один из детей утонул, упс.
15:04:27 28-03-2024
Твайлайт Спаркл (09:18:09 28-03-2024) Знаю подобную семью, набрали 5-7 детей. В принципе всё даже ... Дети тонут и в семьях с одним единственным ребенком. Упс.