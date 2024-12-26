В России хотят полностью запретить торговлю вейпами и "жижами"
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму
26 декабря 2024, 19:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе ГД.
"Основной причиной принятия меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков", – отметили депутаты.
Авторы законопроекта уточнили, что главная цель закона – обеспечение охраны здоровья россиян. По их мнению, подобное ограничение необходимо для улучшения общественного здоровья.
Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает полный запрет на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
"Подобная практика существует во многих развитых странах мира", – указали авторы.
19:03:42 26-12-2024
Давно пора запретить. А то метр с кепкой школота, но уже "парит". Кстати, еще вопрос, что вреднее - обычные сигареты, или непонятная жижа.
22:21:55 26-12-2024
Житель (19:03:42 26-12-2024) Давно пора запретить. А то метр с кепкой школота, но уже "па...
Просто на табак есть государственные акцизы, а на вейпы нет
21:41:23 26-12-2024
Надо травить по старинке, табачком
22:51:13 26-12-2024
не понятно, поможет ли. запрещенке нужна альтернатива. например, спортивная секция доступная и поощрение спортивных достижений. ну или хоть какая-то доступная, интересная и здоровая форма досуга. а ещё - внятные перспективы, чтоб латентных суицидальных наклонностей не было
06:30:33 27-12-2024
Гость (22:51:13 26-12-2024) не понятно, поможет ли. запрещенке нужна альтернатива. напри... А вы считаете, что спорт недоступен?
08:01:35 27-12-2024
Гость (06:30:33 27-12-2024) А вы считаете, что спорт недоступен?... За деньги - да , доступен.
08:19:58 27-12-2024
Гость (08:01:35 27-12-2024) За деньги - да , доступен.... ну так и сигареты бесплатно не раздают
09:46:57 27-12-2024
Гость (06:30:33 27-12-2024) А вы считаете, что спорт недоступен?... я считаю, что с подростками надо работать и популярность спорта и прочего поднимать, а запреты сами по себе приведут только к агрессии и к тому что они найдут себе другое разрушительное увлечение. тренер нормальный это тоже педагог, который нравственные ориентиры задает. и да, спорт сейчас доступен не всем.
16:04:25 27-12-2024
Гость (06:30:33 27-12-2024) А вы считаете, что спорт недоступен?... в Аврору членский билет 46 рублей сутки на год. я считаю - доступно. Более интересные занятия 18 мес. или 12 или 5. как угодно
08:08:20 27-12-2024
Кальяны , эл. сигареты, вейпы, ингаляторы , энергетики ,,,
Сейчас бизнес еще что-нибудь придумает для извлечения прибыли.
Капитализм.
08:59:32 27-12-2024
В США, хоть мы и научились ругать всё западное, есть очень правильный федеральный закон, запрещающий производство сильно ароматизированных, соусированных и ментолизированных сигарет. Хочешь курить- нюхай естественную табачную вонь. У нас же производители сигарет как с цепи сорвались- что ни сигареты, то вареньицем да какао попахивают... Так и кажется, что вреда никакого...
09:18:28 27-12-2024
Гость (08:59:32 27-12-2024) В США, хоть мы и научились ругать всё западное, есть очень п... Там только на ментол запрет, так как он токсичен в смеси с табаком. Все остальное по-разному в разных штатах.
16:03:08 27-12-2024
Гость (08:59:32 27-12-2024) В США, хоть мы и научились ругать всё западное, есть очень п... крайне неудачный пример, там на эту ерунду никто не смотрит уже лет 30, когда целые города скололись и скумарились
10:36:53 27-12-2024
Хоть табак и вреден, но это условно натуральный продукт, а вейпы и прочие жижи чистая химия и наверняка более вредна для организма, лучше запретить.
11:55:45 27-12-2024
ППШариков (10:36:53 27-12-2024) Хоть табак и вреден, но это условно натуральный продукт, а в... Посмотрте, из чего изготавливают сигареты, и их себестоимость. Табака там меньше, чем в ваших самых смелых фантазиях. Сигаретный дым содержит не менее 700 химических веществ, из которых не менее 250 вредных и не менее 69 канцерогенных. От мышьяка до кадмия. В электронных 3-4 компонента. Пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и по желанию никотин. Но от сигарет доход несравнимый с вейпами. Вот и вся арифметика. И маленький экскурс в сторону, хотите узнать, сколько стоит табак неплохой пожалуйста- 40 грамм от 500 руб и до бесконечности.
14:22:13 27-12-2024
Гость (11:55:45 27-12-2024) Посмотрте, из чего изготавливают сигареты, и их себестоимост... Курить вредно, но чертовски приятно, особенно хороший табак.
13:44:45 27-12-2024
ППШариков (10:36:53 27-12-2024) Хоть табак и вреден, но это условно натуральный продукт, а в... При производстве сигарет давно уже используется бумага, пропитанная жижей с никотином. Есть видео в Интернет, как изготавливают сигареты, поищите. Так что это очень УСЛОВНО "натуральный" продукт.
14:47:04 27-12-2024
Гость (13:44:45 27-12-2024) При производстве сигарет давно уже используется бумага, проп... Ваша информация очень полезная, но уж как нибудь сам разберусь, что и как мне курить.Начинал с "Севера", около 60 лет тому назад )))
13:33:32 27-12-2024
Курите сушёные картофельные или помидорные листья- что табак, что томаты или картошка с баклажанами- всё паслёновые, а значит, близкие родственники, даже опыляются и переопыляются так лихо, что можно помидор с никотином получить...
14:31:59 27-12-2024
Гость (13:33:32 27-12-2024) Курите сушёные картофельные или помидорные листья- что табак... Процесс выращивания табака несколько трудоемкий для Сибири. Потом сушка, фрагментация... Не знаю, курящий ли вы человек? Но натур продукт, та же самая вирджиния отличается от сигарет ничуть не меньше, чем российская экономика, от китайской. И вреда в сотни раз меньше.
16:05:57 27-12-2024
Гость (14:31:59 27-12-2024) Процесс выращивания табака несколько трудоемкий для Сибири. ... нормально он растет, что вы тут развели балаган?
16:54:09 27-12-2024
сушка, фрагментация...
Вообще то : ферментация...