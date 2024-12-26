В России хотят полностью запретить торговлю вейпами и "жижами"

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

26 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/489525

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе ГД.

"Основной причиной принятия меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков", – отметили депутаты.

Авторы законопроекта уточнили, что главная цель закона – обеспечение охраны здоровья россиян. По их мнению, подобное ограничение необходимо для улучшения общественного здоровья.

Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает полный запрет на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.