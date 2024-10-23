В России хотят понизить пенсионный возраст для агропромышленников

Женщинам могут разрешить выйти на пенсию в 55 лет, мужчинам — в 60 лет

23 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Пшеница / Фото: unsplash.com / Andriy Nestruiev

23 октября в Госдуму внесут законопроект, которым предлагают снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса, сообщают "Известия".

С инициативой выступила фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Авторы законопроекта предлагают разрешить труженикам села выходить на пенсию досрочно: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.

В документе отмечают, что работники агропромышленного комплекса создают продовольственную безопасность России и в пенсионных правах должны быть приближены к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.

Также во фракции подчеркнули, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост в условиях санкций и трансформации экономики.

Сейчас уйти на пенсию в 50 лет могут женщины, которые работали в сельском секторе трактористами-машинистами. Ранний выход на пенсию, по мнению депутатов, должен распространяться на всех тружеников села.