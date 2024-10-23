В России хотят понизить пенсионный возраст для агропромышленников
Женщинам могут разрешить выйти на пенсию в 55 лет, мужчинам — в 60 лет
23 октября 2024, 12:00, ИА Амител
23 октября в Госдуму внесут законопроект, которым предлагают снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса, сообщают "Известия".
С инициативой выступила фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Авторы законопроекта предлагают разрешить труженикам села выходить на пенсию досрочно: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.
В документе отмечают, что работники агропромышленного комплекса создают продовольственную безопасность России и в пенсионных правах должны быть приближены к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.
Также во фракции подчеркнули, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост в условиях санкций и трансформации экономики.
Сейчас уйти на пенсию в 50 лет могут женщины, которые работали в сельском секторе трактористами-машинистами. Ранний выход на пенсию, по мнению депутатов, должен распространяться на всех тружеников села.
12:15:55 23-10-2024
А "агропромышленники" какого возраста ещё здесь остались?😁
12:24:09 23-10-2024
Остальные не люди?
18:59:32 23-10-2024
Бдыщ... (12:24:09 23-10-2024) Остальные не люди? ... Ты жил в сельской местности?Знаю что нет.Поживи тогда узнаешь по чём пуд соли.Тебе слабо.Ты слабак. А калякать не мешки ворочать.
12:26:38 23-10-2024
Миронову крупный агрокомплекс бабла откатил наверно. Агрокомплексы решили не зарплатой заманивать специалистов, а морковкой в виде раннего выхода на пенсию. Т.е. разделить затраты со всеми, а прибыль положить себе.
12:46:08 23-10-2024
Гость (12:26:38 23-10-2024) Миронову крупный агрокомплекс бабла откатил наверно. Агроком... Да никто не поведется. Ну в самом деле, у нас еще остались люди, играющие в азартные игры с государством? Сегодня ввели, завтра отменили. Ну или лет через пять-десять. И все, кто повелся на "ранний выход на пенсию" остались ни с чем.
14:47:53 23-10-2024
В селе вообще проблематично дожить до 65 лет при нынешней жизни.Оно и в городе то не особо лучше.К этому возрасту человек уже изношен,а состояние и уровень медицины желает много лучшего.Не знаю чем руководствовались власти принимая такое повышение пенсионного возраста.Это просто антисоциальная акция.А то что это очередная инициатива депутатов,ну так чтож ,много их было,инициатив этих.И где результат?
14:53:02 23-10-2024
Миронов популист и пиарщик. Он такой же как Жириновский. только пока еще живой.